Raita überrascht mit Pause für Routiniers - ESVK mit neuen Reihen

Die Erfahrenen schauen zu, die Jungen zaubern: ESV Kaufbeuren gewinnt Test in Vorarlberg. Für Leon van der Linde gab es etwas ganz Besonderes.

29.08.2022 | Stand: 12:53 Uhr

Für Verteidiger Leon van der Linde vom ESV Kaufbeuren brachte das Testspiel gegen Lustenau „eine kleine Umstellung“ mit sich. Beim 4:1-Sieg (0:0, 0:2, 1:2) der Allgäuer gegen die in der Alps Hockey League antretenden Vorarlberger fehlte unter anderem Stürmer Tyler Spurgeon – aber seitdem van der Linde in der Ersten Mannschaft der Kaufbeurer agierte, war das noch nie der Fall. „Ich sehe ihn für mich als Anführer des Teams, und es war natürlich ungewohnt“. Vertreten wurde Spurgeon auf dem Eis von Joey Lewis, der seine Sache laut van der Linde gut gemacht hat.

Ordentlich gemischt

Cheftrainer Marko Raita nutzte das vierte Vorbereitungsspiel, um im Line-Up ordentlich zu mischen. Neben den verletzten Spielern Fabian Koziol, Yannik Burghart und Max Hops schonte er neben Spurgeon auch noch John Lammers, Dieter Orendorz und Simon Schütz. Im Tor stand Maximilian Meier. Aus der Kaufbeurer U20 war erneut Leon Sivic im Kader. Die Partie sei „ganz gut“ gelaufen, wie es der 19 Jahre alte van der Linde umschrieb. Ein Manko im Spiel der Joker sei auch diesmal wieder gewesen, Torchancen nicht genutzt zu haben. Und so hätte der Sieg im Optimalfall vielleicht noch etwas höher ausfallen können als das 4:1 der Kaufbeurer durch Markus Lillich (2), Max Oswald sowie Jacob Lagacé mit seinem Premierentor für Kaufbeuren.

Gute Übungseinheit

Doch das wird bei van der Linde weniger in Erinnerung bleiben als die Möglichkeiten, besondere Situationen zu simulieren. „Das Wichtigste, was ich aus diesem Spiel mitgenommen habe, waren die Situationen in der Defensivzone. Lustenau hat hier kaum Druck gemacht. So konnte ich meine ersten Pässe ein bisschen trainieren und hatte länger Zeit, um zu schauen“, berichtet der 19-Jährige. Die Tatsache, dass Lustenau nicht sonderlich aggressiv auf den ersten Pass der Joker ging, dürfte auch dafür gesorgt haben, dass das Kaufbeurer Spiel von hinten raus „sehr gut“ funktioniert habe, wie van der Linde berichtet.

Sehr gut verlaufen ist zudem auch der zweite Auftritt von Nicolas Appendino, dem via Förderlizenz spielenden München-Akteur, der zwei Tore vorbereitete und ein gutes Auge für seine Mitspieler unter Beweis stellte.