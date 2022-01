Angriffe, Diskussionen ums Wunsch-Vakzin – in manchen Impfzentren brauchen Mitarbeitende Polizeischutz. So ist die Situation in Kaufbeuren und dem Ostallgäu.

31.01.2022 | Stand: 18:56 Uhr

Seit Beginn der Corona-Impfungen werden bayernweit immer wieder Angriffe auf Impfzentren registriert. In Kaufbeuren hat kürzlich ein Impfling randaliert, weil sein Wunsch-Vakzin nicht vorrätig war. Mitarbeitende berichteten über vereinzelte Aufmärsche von Impfgegnern vor dem Eingang. Und im vergangenen Frühjahr meldete die Polizei, dass Unbekannte das Gebäude in der Alten Weberei nachts mit rohen Eiern beworfen hatten.