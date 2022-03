Rassistischer Post in WhatsApp-Gruppe: So teuer wird eine "Blödheit"

Ein 29-Jähriger hatte einen rassistischen Post und ein Hitlerbild in eine WhatsApp-Gruppe geschickt. Nun musste er sich vor dem Amtsgericht Kaufbeuren verantworten.

17.03.2022 | Stand: 14:30 Uhr

Eine WhatsApp-Nachricht aus dem Jahr 2020 kam einen 29-Jährigen aus dem Großraum Kaufbeuren jetzt im wahrsten Sinne des Wortes teuer zu stehen. Der junge Mann hatte in eine 17-köpfige Gruppe ein Bild geschickt, auf dem ein dunkelhäutiger Junge zu sehen ist, der in einem Erdloch sitzt und auf dessen Brust das Wort „negatief“ geschrieben steht. Ein Jahr zuvor hatte der Ostallgäuer in dieselbe Gruppe ein Hitlerbild versandt. Als Angeklagter vor dem Amtsgericht beteuerte er jetzt, dass er „ganz bestimmt“ keine rechte Gesinnung habe, und sprach von „Blödheit“.