Spitzenstelle im Kaufbeurer Rathaus zu besetzen

Der Kaufbeurer Stadtrat entscheidet über die Nachfolge von Wirtschaftsreferentin Caroline Moser. Warum sie selbst auch nochmal antritt.

22.09.2023 | Stand: 11:45 Uhr

Der Stadtrat besetzt das Wirtschafts- und Kulturreferat neu. Gesucht wird die Nachfolge für Ressortleiterin Caroline Moser, die angekündigt hatte, mit Ablauf ihrer Amtszeit zum Jahresende nicht wieder antreten und sich beruflich neu orientieren zu wollen. In der Stadtratssitzung am kommenden Dienstag wird nun darüber entschieden, wer das Referat mit seinen 150 Mitarbeitenden in den nächsten sechs Jahren leiten wird.

