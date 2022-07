Rathausfassade bröckelt: Was bedeutet das für das Tänzelfest?

Sorgt das bröckelnde Gesims am Kaufbeurer Rathaus für Beeinträchtigungen beim Tänzelfest?

Ein Sicherheitsdach für das alte Rathaus wird nun an der West- und Nordseite wegen der Fassadenschäden installiert. Damit soll sichergestellt werden, dass das Tänzelfest reibungslos über die Bühne geht.

Steinbrocken hatten sich gelöst

Am Gesims hatten sich jüngst Steinbrocken gelöst. Daraufhin wurde der gefährdete Bereich gesperrt. Sicherheitsnetze seien auf die Schnelle nicht verfügbar, sagt Baureferent Helge Carl. Das Dach soll in den nächsten Tagen so installiert werden, dass auch die Kaiserkutsche von der Kaiser-Max-Straße in den Ringweg abbiegen kann. Unklar ist, wann die Sanierung der Fassade möglich ist.