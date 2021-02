Politiker reagieren erfreut auf Verbleib der Luftwaffe. Warum die Landebahn wohl doch stillgelegt wird.

05.02.2021 | Stand: 21:44 Uhr

Mit großer Freude reagierten am Freitag die bayerische Staatsregierung, die Landtagsabgeordneten, die Stadt und die Bundeswehr selbst auf den Verbleib der Luftwaffe in Kaufbeuren. Überbracht hatte die Nachricht aus dem Verteidigungsministerium am Vormittag der Bundestagsabgeordnete Stephan Stracke (CSU).