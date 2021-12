Realschüler basteln 1000 Sterne für Kaufbeuren

Kinder der Kaufbeurer Sophie-La-Roch-Realschule basteln im Religionsunterricht fleißig. Wem sie damit eine Freude bereiten wollen.

13.12.2021 | Stand: 05:00 Uhr

Der Zimtstern auf dem Plätzchenteller, die Beleuchtung in der Fußgängerzone, der glitzernde Christbaumanhänger - Sterne sind in der Adventszeit als Symbol allgegenwärtig. Bei Jesu Geburt folgten die Heiligen Drei Könige dem Stern und seit jeher stehen der Himmelsbote für Licht, Orientierung und Zuversicht. Diese hoffnungsvolle Botschaft wollten die Schülerinnen und Schüler der Sophie-La-Roche-Realschule auch dieses Jahr an die Menschen in Kaufbeuren weitergeben und bastelten dazu im Religionsunterricht 1000 Sterne.

Vorfreude wecken

„Gerade im Moment dreht sich im Leben der Jugendlichen wieder alles nur um die Corona-Krise. Dabei sollte doch gerade die Adventszeit Vorfreude auf das Weihnachtsfest wecken“, sagt Religionslehrerin Margit Bauer. „Und deshalb war es uns wichtig, die gemeinsame Zeit in der Schule auch dafür zu nutzen, anderen Menschen etwas Gutes zu tun.“ Bei Spaziergängen durch die Stadt verteilten die Schülerinnen und Schüler ihre kleinen Kunstwerke in den Briefkästen und waren dabei mit Begeisterung bei der Sache. „Ich finde es toll, dass wir so was machen, und ich glaube, dass die Leute sich sehr darüber freuen werden“, erzählt die elfjährige Karina aus der fünften Jahrgangsstufe. „Und außerdem ist es eine schöne Abwechslung zum normalen Unterricht.“

Im Sinne der Nächstenliebe

Projekte im Sinne der Nächstenliebe im Advent durchzuführen, Empathie und Mitgefühl zu fördern - das hat schon Tradition an der Sophie-La-Roche-Realschule und begleitet die Schulfamilie auch dieses Jahr durch diese turbulente Vorweihnachtszeit.

In Kirchen abzuholen

Wer keinen Stern in seinem Briefkasten gefunden hat, ist eingeladen, sich ein Exemplar in der Martinskirche oder in der Kirche St. Peter und Paul abzuholen.

Lesen Sie dazu auch: Friesenrieder schenken Lichtblicke im zweiten Corona-Advent.

Lesen Sie auch