Regeneration als Schlüsselfaktor - ESVK-U17 holt einen Sieg

U17 des ESV Kaufbeuren entführt drei Punkte aus Köln. Das bedeutet Platz vier in der Meisterrunde.

15.02.2022 | Stand: 16:30 Uhr

Punktgleich mit dem Tabellenzweiten der U17-Meisterrunde ist der ESV Kaufbeuren dieser Tage. Neun Zähler befinden sich auf dem Konto der Buronstädter, drei davon hatte sich die Mannschaft von Trainer Simon Steiner am zurückliegenden Wochenende bei den Kölner Junghaien erkämpft.

Ungleiche Duelle in der Domstadt

Es waren zwei ziemlich unterschiedliche Duelle, die sich in der Kölnarena 2 abspielten. Am Samstag machten den Kaufbeurern hauptsächlich individuelle Fehler zu schaffen. Fehler in einem Spiel, in dem der ESVK zumeist auf Augenhöhe mit den Domstädtern agierte. Diese aber schafften es, ihre in der 28. Minute erzielte 2:1-Führung lange gut zu verwalten. Drei Minuten vor Schluss legten die Junghaie auf 3:1 nach – Kaufbeurens Anschlusstreffer, der elf Sekunden vor dem Ende geschossen wurde, kam zu spät. „Es war ein Spiel mit hohem Tempo“, resümierte Steiner die 2:3-Niederlage seiner Jungs.

Der Gegner war platt

Überraschend war dann der Kölner Auftritt am Sonntag. „Sie waren komplett platt“, berichtete Steiner, der einen Gegner sah, mit dem er so nicht gerechnet hätte. „Anscheinend haben wir in Sachen Regeneration vieles richtig gemacht“, schlussfolgerte er. Dass sich Köln enorm schwer tat, zeigte sich unter anderem an der 2:0-Führung der Kaufbeurer nach 14 Minuten. Im Laufe des zweiten Drittels arbeitete sich der ESVK weiter in Richtung Sieg, legte das 3:0 nach (37.). „Wir haben Köln permanent unter Druck gesetzt, sodass sie nie wirklich in ihren Fluss kamen“, erklärte Steiner. Köln wachte gegen Ende des Spiels noch ein wenig auf, kam jedoch beim 3:5 nie näher als zwei Tore an den ESVK heran.

Jetzt kommt Dresden

Am Wochenende spielen die Kaufbeurer, derzeit Tabellenvierter, zweifach zu Hause – und treffen mit dem ESC Dresden auf ein Team, das aus vier Auftritten in der Meisterrunde noch keinen einzigen Punkt eingefahren hat. „Dresden hat eine gute Vorrunde gespielt. In der Nordgruppe waren sie Zweiter und dürfen daher nicht unterschätzt werden“, warnte Steiner. Bully ist am Freitag um 19 Uhr und Samstag um 11.30 Uhr in der Erdgas Schwaben Arena.