Regional- oder Bayernliga? SV Mauerstetten überlegt noch

26.06.2021 | Stand: 11:51 Uhr

Es bewegt sich wieder was auf den Sportplätzen der Region – auch für die Volleyballabteilung des SV Mauerstetten herrschte nach der schier endlosen sport- und kontaktfreien Corona-Zeit wieder Hochbetrieb. Gerade die Volleyball-Talente des SVM mussten als Indoor-Sportler in den vergangenen Monaten auf einiges verzichten.

Die Verantwortlichen beschäftigen sich daneben vor allem mit den administrativen Aufgaben, die der Bayerische Volleyball-Verband (BVV) an die Vereine weitergab. Dabei geht es beispielsweise darum, die Spielerinnen für die jeweiligen Spielklassen zu melden.

Der Kader des SV Mauerstetten steht noch nicht komplett fest

Bis dahin soll auch der Kader für die Frauenmannschaft stehen. Aufgrund von Schulabschlussprüfungen, den Vorbereitungen auf Studium und Berufsleben sowie einem berufsbedingten Rücktritt trainieren die SVM-Frauen derzeit im Schnitt nur mit sechs bis sieben Spielerinnen und suchen daher Zugänge für alle Positionen außer dem Zuspiel.

In welcher Liga treten die Volleyballerinnen künftig an?

Offen ist auch noch, ob die Mannschaft in der Bayernliga oder in der Regionalliga antritt. Auch der Trainerstab soll ergänzt werden. Das Team von Trainer Toni Födisch trainiert derzeit am Dienstag in der Halle und am Freitag auf der Beach-Anlage. Ab Ende Juni kommt eine dritte Trainingseinheit am Donnerstag, je nach Bedarf in der Halle oder im Freien, hinzu.

Der SVM muss die Corona-Auflagen im Blick behalten

Hauptsächlich hatte Abteilungsleiter Thomas Gärtner mit seinem Team dabei das den jeweils aktuellen Vorschriften entsprechende Corona-Konzept im Blick. Nach der Einteilung in die Spielklassen wird der Verband noch vor den Sommerferien aufgrund des bereits bestehenden Rahmenspielplans den offiziellen Spielplan präsentieren. Beginnen soll die kommende Saison mit den ersten Punktspielen wahrscheinlich am Wochenende 9./10. oder 16./17. Oktober.

Bis dahin steht für den SVM noch der Umzug in die neue Dreifach-Sporthalle bevor. Dabei hofft die Volleyball-Abteilung, schon in den nächsten Wochen in die neue Halle einzuziehen, um sich optimal vorbereiten und einspielen zu können. Um eine ähnlich gute Stimmung wie im Sonnenhof und das entsprechende Umfeld zu bieten, wird der SVM aber noch einige Vorbereitungs- und Punktspiele benötigen.

Viel Spaß bei den ersten Schnuppertrainings hatte die Anfängergruppe. Bild: Max Merkel

Große Begeisterung beim Training in Mauerstetten nach der langen Pause

Wie sehr die Kinder das Training vermissten, stellten Jugendleiterin Karin Sailer und ihre Helfer bei den ersten Schnupperübungsstunden für die Anfängerinnen fest. Waren es beim ersten Hallentraining nach den Pfingstferien noch 21 Mädchen und Jungen, so tummelten sich bei den anschließenden „Volleyball-Übungsstunden“ bereits 55 Anfänger auf dem Sportgelände in Mauerstetten, um sich auf die Wettkämpfe bei den U11 bis U13-Turnieren vorzubereiten.

Auch die U13-Juniorinnen des SVM haben mit dem Training begonnen. Bild: Max Merkel

Wo normalerweise die Kreisliga-Fußballer des SV Mauerstetten dem Ball nachjagen, haben die Platzwarte des SVM drei Volleyballfelder liniert. Mit den beiden Beach-Plätzen und der Halle am Sonnenhof stehen dem SVM somit drei Trainingsplätze zur Verfügung. Auch die Volleyball-Männer trainieren jeden Montag auf den Fußballplätzen und bereiten sich auf die kommende Saison vor. Ebenso bereiten sich die vier Frauenmannschaften und die vielen weiteren Jugendmannschaften ab der U14 intensiv und mit einigen Teambuilding-Maßnahmen abwechselnd in der Halle oder auf den Beach- und Fußballplätzen auf die neue Spielzeit vor.

Verein freut sich über die Erfolge von Simona Dammer und Chiara Lukes

Der Fokus richtet sich dabei in der Übergangszeit auf den Qualifikations- und Finalturnieren für die Schwäbischen, Bayerischen und Deutschen Beachmeisterschaften in den verschiedenen Altersstufen. Ein Ausrufezeichen setzten kürzlich Simona Dammer und Chiara Lukes mit dem zweiten Platz bei den Deutschen U20-Meisterschaften. Über den Erfolg der beiden Aushängeschilder, die inzwischen in der Bundesliga (Dammer) und in der zweiten Liga (Lukes) spielen, ist auch die Volleyball-Abteilung des SV Mauerstetten stolz. (Lesen Sie auch: In Mauerstetten toben sich Talente wieder aus)