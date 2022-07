Reifer geworden - SVK und Trainer Kabak vor der zweiten Bezirksliga-Saison

Trainer Mahmut Kabak hat mit der SpVgg Kaufbeuren heuer in der Bezirksliga einiges vor – den Aufstieg nicht ausgeschlossen. FReude auf ein neues Derby.

Aufsteiger wie die SVO Germaringen oder auch Dinkelscherben werden die neue Bezirksliga Schwaben Süd verändern und prägen. Verändert hat sich – ein Stück weit zumindest – auch Mahmut Kabak, Trainer der SpVgg Kaufbeuren. Ein Jahr älter und somit erfahrener sei er geworden, sagt er, geht dann aber doch in die Tiefe. „Ich kenne die Liga jetzt sehr gut, ich kenne den Herren-Fußball. Das vergangene Jahr bei der SpVgg hat mich geprägt“, sagt der Übungsleiter, der verspricht, auch beim Coaching an der Seitenlinie ruhiger werden zu wollen. Zumindest will er das runde Dutzend Gelbe Karten – und eine Gelb-Rote – nicht mehr erreichen. An den Start gehen wird er mit in großen Teilen unverändertem Kader.

Offensiv verbessert

Zwei Abgänge verzeichnen die Buronstädter. Daniel Kostic ist nach Mindelheim gewechselt, Jameel Kurukan läuft künftig für Erkheim auf. Dafür kommt aus der Landesliga von Sonthofen mit Jannik Keller ein 30 Jahre alter Routinier für das offensive Mittelfeld. Zudem ist der 19 Jahre alte Kevin Riehle (zuletzt Bad Grönenbach, zuvor aber SVK-Jugend) neu. Kabak bezeichnet ihn als offensiven Allrounder. „Offensiv haben wir uns im Vergleich zur Vorsaison verbessert. Wir schießen mehr Tore“, sagt Kabak, der sein Team nun als „reifer“ beschreibt.

Ein Flow ist gefragt

Auch die Trainingsqualität habe nochmals zugenommen. Gute Voraussetzungen also, um das Saisonziel zu erreichen. Doch genau will sich Kabak nicht festlegen. „Der Aufstieg ist für uns machbar“, beginnt er seine Ausführungen. Für andere aber eben auch. Zum Favoritenkreis zählt der Kaufbeurer Coach Bobingen, Egg und Aystätten. Wer sich ganz vorne festsetzen werde, hänge auch davon ab, wie die einzelnen Teams in einen Flow kämen, meint Kabak.

Schweres Auftaktprogramm

Der SVK-Coach weiß auch um das nicht unbedingt einfache Auftaktprogramm seiner Jungs. Am Sonntag gastieren sie in Ottobeuren. „Wäre es ein Heimspiel, wären drei Punkte Pflicht“, sagt Kabak, der Ball aber rollt auswärts. „Deshalb wird es heikel“, sagt Kabak, der ein „zähes Spiel“ erwartet. Auch das erste Heimspiel, am letzten Juli-Wochenende, wird kein Selbstläufer. Dann geht es gegen Dinkelscherben, der Aufsteiger aus der Kreisliga Augsburg schoss zurückliegende Saison fast 120 Tore. „Da wird es auf die Defensive ankommen“, erklärt Kabak.

Der neue Rivale

Und natürlich hat er auch Aufsteiger Germaringen im Blick. „Wir sind Rivalen, aber auch Nachbarn“, sagt er über den Liganeuling. „Ich bin guter Dinge, dass sie am Ende den Klassenerhalt schaffen.“

