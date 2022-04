Kaufbeurer Stadtmuseum schickt Besucher auf eine Reise in die Zeit von „Babylon Berlin“

Fans der ARD-Serie „Babylon Berlin“ dürfen sich freuen: In Kaufbeuren können sie die Unterhaltungskultur der 1920er-Jahre erleben. Was es dort zu sehen gibt.

25.04.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Ab Freitag, 29. April, zeigt das Stadtmuseum Kaufbeuren die Sonderausstellung „Veronika, der Lenz ist da! Zur Unterhaltungskultur der 20er-Jahre“. Die Ausstellung gibt einen bunten Einblick in die Epoche der Goldenen Zwanziger, vor allem im Hinblick auf die Musikkultur der Zeit. Kleine Schlaglichter beleuchten das Jahrzehnt vor Ort in Kaufbeuren. Die Ausstellung und das umfassende Begleitprogramm erarbeitete das Stadtmuseum gemeinsam mit dem Musiker und Sammler Walter Erpf.

1923 brach eine Zeit an, die als die Goldenen Zwanzigerjahre in die Geschichte einging

Nach Ende des Ersten Weltkriegs, dem Untergang des Kaiserreichs und der Hyperinflation von 1923 brach eine Zeit an, die als die Goldenen Zwanzigerjahre oder The Roaring Twenties beschrieben wird. Eine Zeit, in der in Kunst, Kultur und Gesellschaft all das möglich zu werden schien, was vorher unmöglich war.

Die Ausstellung widmet sich vor allem der Musik- und Unterhaltungskultur der 20er-Jahre. Auch die Depression nach dem Börsenkrach 1929 und der aufkeimende Nationalsozialismus hinterlassen ihre Spuren in der Welt des Schlagers und werden genauso in der Ausstellung thematisiert wie das Vergnügen der einfachen Leute auf dem Land.

Stummfilmnacht mit Live-Musik und Tanztee auf der Dachterrasse

Rund um die Ausstellung bietet das Stadtmuseum ein umfangreiches Begleitprogramm, durch das die Unterhaltungskultur 1920er-Jahre lebendig vermittelt wird. Ob über Grammophonführungen, Konzerte, musikalische Vorträge, szenische Lesungen, eine Stummfilmnacht mit Live-Musik oder ein Tanztee auf der Dachterrasse: Das Stadtmuseum lädt die Besucher zum Eintauchen in die Goldenen Zwanzigerjahre ein.

Kostenloses Mitmach-Angebot für Kinder

Für Kinder wird die „Schaubühne Veronika“ eingerichtet, ein kostenloses Mitmach-Angebot, das dazu einlädt, sich zu verkleiden und sich als Kleinkunstbühnen-Künstler auszuprobieren. Im Format Veronika kids und im Ferien-Atelier.

Mehr Informationengibt es auf der Homepage des Stadtmuseums Kaufbeuren.