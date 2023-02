Rekordergebnis der Kaufbeurer Sternsinger

Kaufbeurer Sternsinger übertreffen sich selbst und sammeln fast 40.000 Euro für zwei beispielhafte Projekte. Weshalb diese Stadtpfarrer Bernhard Waltner besonders am Herzen liegen.

12.02.2023 | Stand: 12:24 Uhr

Den Sternsingern der sieben katholischen Pfarreien in Kaufbeuren ist unglaubliches gelungen: Sie haben heuer den großartigen Spendenerfolg aus dem Vorjahr um weitere 6000 Euro übertroffen. „Ich bin ganz beflügelt“, so Stadtpfarrer Bernhard Waltner. Die rund hundert Kinder und Jugendlichen, die an der Aktion beteiligt waren, sammelten insgesamt über 39.000 Euro. Dieses Geld kommt zwei Projekten zugute, die Waltner ganz besonders am Herzen liegen.

Unterstützung für Menschen mit Behinderung

Mit einem Teil der Spenden wird die christliche Einrichtung „Lifegate“ - was soviel bedeutet wie Tor des Lebens - in Beit Jala in Palästina gefördert. Ähnlich wie in den Wertachtal-Werkstätten in Kaufbeuren werden dort Kinder und junge Menschen mit Behinderung unterstützt und gefördert. Entsprechend ihrem Leitbild „In jedem Menschen steckt etwas - das möchten wir fördern“, bietet die Einrichtung neben Inklusion, therapeutischer Arbeit und der Arbeit mit Eltern 14 verschiedene Ausbildungsberufe an. Der Stadtpfarrer war selbst schon oft vor Ort. Er sei immer wieder begeistert, wie viel Liebe, Herzblut und Leidenschaft bei der Arbeit dort spürbar sei.

Kinderstation im St. Benedict Hospital

Der andere Teil des Spendenerlöses fließt in die Erweiterung der Kinderstation des St. Benedict Hospitals in Ndanda. Dort soll ein Mutter-Kind-Zentrum entstehen. Auch zu der Klinik in Tansania mit circa 300 Betten hat Waltner persönlichen Kontakt. Der dortige ärztliche Leiter Dr. Jesaja Sienz, gebürtig aus Scheidegg im Westallgäu, war ein guter Schulfreund Waltners. Den Kontakt haben die beiden seither aufrecht erhalten. Sienz ist seit Jahren unter anderem mit Ärzten des Kaufbeurer Klinikums vernetzt, die ihn bei seiner Arbeit in Ndanda unterstützen. Dieses Netzwerk an Ärzten biete den vorwiegend einheimischen Medizinern in dem afrikanischen Krankenhaus Hilfe zur Selbsthilfe: Schulen - coachen - anlernen sei dabei das Hauptziel.

Ärztlicher Leiter kommt nach Kaufbeuren

Wie schon öfters, wird Sienz dieses Jahr Kaufbeuren wieder einmal besuchen und von seiner Arbeit im St. Benedict Hospital bei einem Vortragsabend zu berichten. Darauf freut sich Pfarrer Waltner schon ganz besonders. Ihm sei es ein großes Anliegen, dass die Kinder und Jugendlichen, die als Sternsinger aktiv zu den Spenden beigetragen haben, erfahren, was sie mit ihrem Engagement bewirkt haben. Auch viele weitere ehrenamtliche Helfer haben zu diesem großen Erfolg verholfen.

