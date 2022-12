Renovierung des alten Zollhäuschens in Kaufbeuren schreitet voran

Lange dauert die Renovierung des alten Zollhäuschens am Kemptener Tor in Kaufbeuren. Doch ein Ende ist nun absehbar.

Es geht voran mit der Sanierung des alten Zollhäuschens am Kemptener Tor in der Kaufbeurer Altstadt. Zwischenzeitlich ist das Gerüst verschwunden. Die Arbeiten an der Fassade und am Dach seien abgeschlossen, berichtet der städtische Baureferent Helge Carl.

Die Sanierung mit dem Innenausbau und letzten Arbeiten an den Fensterrahmen dürfte sich aber noch bis ins Frühjahr hinein hinziehen, begonnen hat sie im vergangenen Jahr.

Künftig sollen im alten Zollhäuschen Trauungen und Sprechstunden der Stadtheimatpflegerin stattfinden. Zudem nutzt der Heimatverein das Häuschen.

Das Zollhäuschen am Kemptener Tor gehört zu den Wahrzeichen Kaufbeurens. Lange war in der ehemaligen Befestigungsanlage der Heimatverein beheimatet. 2019 stellte sich heraus, dass das Gebäude durch Wind und Wetter marode geworden war. Der Heimatverein zog aus und fand im ehemaligen Gratislädle Unter dem Berg eine neue Bleibe. Im Januar 2021 bewilligten die Stadträte die Sanierung des Zollhäuschens mit geplanten Gesamtkosten von 205 000 Euro.