Renovierungskosten für Amtshaus in Kemnat verdoppeln sich

Weil Gebäude auf dem Burgareal in Kemnat bei Kaufbeuren dringend saniert werden muss, stimmt der Bauausschuss trotzdem zu. Was zu den Preissteigerungen führt.

14.07.2021 | Stand: 05:00 Uhr

Statt wie geplant 290 000 Euro soll die Sanierung des unter Denkmalschutz stehenden früheren Amtshauses der Burg Kemnat jetzt maximal 540 000 Euro kosten. Mit dieser Nachricht überraschte Hochbauabteilungsleiter Christian Mandl den Bauausschuss des Stadtrats. Als Ursache nannte er die stark gestiegenen Preise am Bau. Die Stadträte waren schockiert und teilweise sprachlos. Am Ende genehmigten sie die Sanierung des historischen Baus schweren Herzens dennoch. Mandl hatte nämlich deutlich gemacht, dass der Dachstuhl den nächsten Winter nicht überstehen könnte.

Schwachstellen am Dach

Bereits im Februar hatte Mandl ausführlich dargestellt, dass im Sommer 2019 während eines Starkregens Wasser in die Wohnung im ersten Stock eingedrungen war. Zu den Ursachen zählten Schwachstellen auf dem mit Biberschwanzziegeln gedeckten Dach. Hinzu komme, dass Moos auf dem Dach verhindert hat, dass das Regenwasser abfließt. Da es kein regendichtes Unterdach gibt, drang das Wasser an den Fugen der Dachziegel ein. Als Soforthilfe ließ die Stadt im Herbst deshalb neue Ziegel anbringen.

Dachstuhl driftet auseinander

Die weiteren Untersuchungen ergaben, dass sich der Dachstuhl im Lauf der Jahre verformt hat, da der Ringbalken am Fußpunkt morsch ist. Nagekäfer labten sich zudem am Dach und an der Holztreppe. Die statischen Probleme führen laut Mandl dazu, dass sich der Dachstuhl bei Schnee- und Winddruck weiter in Richtung Traufe bewegt. Um ein weiteres Auseinanderdriften zu verhindern, ließ das Hochbauamt bereits Spanngurte einbauen.

Hochbauabteilung der Stadt Kaufbeuren: Die Zeit drängt

Wie lange diese halten und ob der Dachstuhl eine hohe Schneelast im Winter überstehen würde, sei offen. Eine Einsturzgefahr möchte das Hochbauamt aber keinesfalls hinnehmen, erklärte Mandl. Nach der Ausschreibung der Arbeiten war klar, dass die Handwerker nicht zu den kalkulierten Kosten der Stadt zu haben sein werden. Vor allem die enormen Preissteigerungen beim Holz nannte Mandl als Ursache. Wegen der im Gebäude lebenden Fledermäuse müsse die Sanierung im August beginnen und im November enden. Die Zeit dränge also. Zwei Gewerke will die Stadt erneut ausschreiben, um niedrigere Preise zu erhalten. „Wir versuchen unter 540 000 Euro zu bleiben, das ist die Obergrenze“, versicherte Mandl.

Weitere Preisentwicklung offen

Das Unbehagen der Stadträte über diese Kostensteigerung war dennoch deutlich spürbar. Bernadette Glückmann (Freie Wähler) fragte nach der Wirtschaftlichkeit. Ernst Schönhaar (CSU) erkundigte sich, ob es möglich sei, das Gebäude notdürftig winterfest zu machen und die Sanierung auf das nächste Jahr zu verschieben. Doch die Unsicherheit, ob der Dachstuhl das aushält, und wie die Preise 2022 sind, führte am Ende dazu, dass der Bauausschuss die Preissteigerung bewilligte. Oberbürgermeister Stefan Bosse (CSU) hatte davor deutlich gemacht, dass sich die Stadt als Eigentümerin des Baudenkmals hier „ganz schlecht wegducken“ könne.

