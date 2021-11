Vor den Impfzentren bilden sich teils lange Warteschlangen. Warum dort zwei Kaufbeurer Senioren in der Kälte ausharren, um sich ihre Auffrischung abzuholen.

04.11.2021 | Stand: 18:20 Uhr

In Kaufbeuren und im Ostallgäu hat sich die Pandemie mit aller Macht zurückgemeldet. Die Corona-Zahlen sind hoch. Die vierte Welle rollt über Bayern hinweg. Am Mittwoch hat Ministerpräsident Markus Söder schärfere Regeln im Kampf gegen die Pandemie verkündet. Experten prophezeien einen harten Winter. Gleichzeitig werden die Schlangen vor den Impfzentren in der Region wieder länger – vor allem wenn die Schließungszeiten nahen. Wie passt das mit den Impfappellen aus der Politik zusammen?