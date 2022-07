Rettungsaktion für die Altstadt: Keine Zeit vertrödeln

Die Stadt-Apotheke in der Kaufbeurer Altstadt schließt. Wieder ein Nadelstich für das Zentrum. Nun gilt es schnell zu handeln, meint unser Autor.

29.07.2022 | Stand: 19:23 Uhr

Es ist ein Jammer. Wer einmal die Stadt-Apotheke betreten hat, weiß, wie unverwechselbar die Einrichtung, wie deutlich die Geschichte zu spüren und wie vielfältig das historisch geprägte naturheilkundliche Angebot ist. War. Denn damit ist es nun vorbei. In der Kaiser-Max-Straße schließt eine Apotheke, vor dessen winzigem Schaufenster sich viele, viele Besucher dieser Stadt die Nase platt gedrückt haben.

Die Gründe liegen auf der Hand, ergänzt um gesundheitspolitische Aspekte sind sie ganz ähnlich wie die Entwicklungen, die dem Einzelhandel Kummer machen. Denn in der Nachbarschaft, im Herzen der Stadt, kämpfen viele Geschäftsleute damit, dass Kunden zunehmend im Internet oder in Fachmarktzentren außerhalb der Altstadt einkaufen und das Zentrum als Wohnmöglichkeit nicht (mehr) attraktiv ist. Kurzum: Die Laufkundschaft bleibt weg, und die ist auch den Apotheken, in denen ebenso freiverkäufliche Arzneien, Wellnessprodukte und Kosmetik angeboten werden, wichtig.

Dass die Folgen auch historisch bedeutsame Geschäfte treffen, ist furchtbar, aber auch nicht völlig unerwartet. Die Stadt hat das erkannt und treibt zurzeit ihr Innenstadtentwicklungskonzept voran. Das Aus der Stadt-Apotheke zeigt vor allem einmal mehr, dass bei dieser Rettungsaktion keine Zeit vertrödelt werden darf.

