Rezept gegen Fachkraftmangel - so bildet sich Jessica Kurtis aus Kaufbeuren fort

Jessica Kurtis will mehr Verantwortung in ihrem Beruf. Deshalb bildet sich die Pflegekraft aus Kaufbeuren fort. So läuft die Finanzierung.

24.05.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Mit gerade mal 14 Jahren wusste Jessica Kurtis bereits, was sie beruflich machen möchte: Nach zwei Praktika stand fest, dass Altenpflege genau ihr Ding ist. Dieser Berufswunsch festigte sich während eines Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) in einem Pflegeheim, das sie nach ihrem Schulabschluss 2014 absolvierte. Im Anschluss begann sie, weil ihr die Mittlere Reife fehlte, zunächst die einjährige Ausbildung zur Pflegefachhelferin.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.