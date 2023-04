Richtungsweisende Duelle in der Kreisliga Mitte - Topspiel in Mauerstetten

Alle fünf Teams aus der Region haben wichtige Partien vor sich – das Spitzenspiel steigt in Mauerstetten. Der BSK will gegen Stöttwang den ersten Sieg des Jahres.

01.04.2023 | Stand: 12:00 Uhr

In Mauerstetten steht das nächste Topspiel an: Der SVM empfängt seinen Verfolger Oberbeuren. Neugablonz will sich mit einem Sieg zuhause gegen Stöttwang von der hinteren Tabellenregion entfernen, in der der SVS schon jetzt tief drinsteckt – und in der Buchloe mit einem Sieg wieder etwas Luft schöpfen könnte.

FC Buchloe: Der FCB (Platz 13./16 Punkte) muss am Sonntag beim Tabellennachbarn TSV Kirchheim (Platz 12./20) ab 15 Uhr antreten. Mit einem Sieg könnte der Aufsteiger aus dem Ostallgäu Boden gutmachen und Anschluss an das untere Mittelfeld finden.

SV Mauerstetten: Nächstes Topspiel für den SVM: Am Sonntag empfängt Mauerstetten den Tabellendritten TSV Oberbeuren ab 15 Uhr zum Heimderby. Die Mannschaft hat dabei noch etwas gut zu machen, denn das Hinspiel ging auswärts 2:5 verloren. „Wir hatten damals Chancen, um zwei Spiele zu gewinnen. Die haben wir nicht genutzt und uns zusätzlich in der Defensive schlecht präsentiert. Jetzt haben wir eine neue Ausgangslage“, sagt SVM-Coach Uwe Zenkner. Dem SVM steht fast der komplette Kader zur Verfügung – und er will sich weiterhin an der Tabellenspitze festbeißen. „Es liegen entscheidende Wochen vor uns, die uns spielerisch wie kämpferisch alles abverlangen werden. Wenn wir uns in dieser Phase behaupten können, haben wir die Möglichkeit, am Ende etwas Großes zu erreichen“, gibt Zenkner die Marschrichtung vor. Der SVM ist seit elf Spielen ungeschlagen und wird alles daran setzen, die drei Punkte auch gegen formstarke Oberbeurer zu behalten. Der TSV hat sein letztes Heimspiel gegen Kammlach verloren, aber wird sich sicher nicht kampflos ergeben. Die Zuschauer können sich also auf eine spannende Partie freuen.

BSK Olympia Neugablonz: Heimpremiere 2023 für den BSK: Nach den beiden Auswärtsspielen gegen Kammlach und Buchloe sind die Schmuckstädter in der Kreisliga Mitte am Samstag ab 15.30 Uhr wieder im Waldstadion, also vor eigenem Publikum, gefordert. Doch die Aufgabe ist alles andere als einfach. Muss der BSK doch im Lokalderby gegen den SV Stöttwang antreten. Die Ostallgäuer liegen mit gerade einmal neun Punkten auf dem vorletzten Rang. Auf den Relegationsplatz, den derzeit der FC Buchloe einnimmt, hat der SVS schon sieben Zähler Rückstand. Eine gewisse Brisanz ist im Vorfeld schon vorhanden. Denn die Stöttwanger brauchen Punkte im Abstiegskampf, während sich Neugablonz nach nur einem Zähler aus den vergangenen zwei Spielen jetzt einen Sieg sichern möchte. Zwar ist dem BSK die Favoritenrolle nicht gänzlich zu nehmen, doch die drei Punkte sind noch längst nicht in trockenen Tüchern. „Wir müssen und werden natürlich konzentriert zu Werke gehen“, sagt Spielertrainer Mathias Franke, der genau weiß, dass gerade solche Duelle nicht auf die leichte Schulter genommen werden dürfen. Dabei hat der BSK gute Erinnerungen an das letzte Duell in Stöttwang, als der BSK mit einem starken Auftritt einen 5:1-Kantersieg feierte. Allein Kapitän Benjamin Maier traf beim Flutlichtspiel dreimal.

TSV Oberbeuren: Am Sonntag trifft der TSV im Derby auf Mauerstetten. Zusätzliche Brisanz gibt die Tabellensituation her: Mauerstetten rangiert auf Platz zwei, Oberbeuren ist derzeit dritter. Der TSV will die bittere Niederlage aus der Vorwoche vergessen machen. Gegen den SVM tat sich Oberbeuren in der Vergangenheit oft schwer, in der Hinrunde gab es aber drei Punkte zuhause. Trainer Markus Riefler kann fast auf die volle Truppe zurückgreifen, allein zwei angeschlagene Spieler sind derzeit fraglich: „Natürlich wollen wir das Spiel erfolgreich gestalten. Wir sind aber gewarnt, die Mauerstettener sind derzeit gut drauf. Aber Derbys sind immer ein bisschen was anderes. Wir haben auf jeden Fall keinen Druck und können befreit aufspielen“, sagt Johannes Koller. Anpfiff in Mauerstetten ist um 15 Uhr.

SV Stöttwang: Am Samstag tritt der SVS in Neugablonz ab 15.30 Uhr zum Derby an. Trainer Thomas Spannenberger freut sich auf das Spiel und wird alles daran setzen, dass sein Team dem Favoriten ein Bein stellen kann: „Wir werden versuchen, dem BSK das Leben schwer zumachen und selber nach vorne zu spielen. Für viele junge Spieler ist es das erste Derby vor großer Kulisse. Wenn die Truppe das, was sie im Training umsetzt, auch im Spiel ummünzt, können wir etwas Positives mit nach Stöttwang nehmen“, hofft der Coach des SV Stöttwang auf etwas Zählbares.