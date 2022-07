Nahe des Ridmonuments soll ein Funkmast entstehen. Bürger sind sauer und besorgt, die Gemeinde Rieden lehnt den Standort ab. Jetzt entscheidet das Landratsamt.

06.07.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Josef Kreuzer ist verärgert. Seit über 100 Jahren hätten die Germaringer einen unverstellten Blick auf das Ridmonument. Auf eines der „markantesten Denkmäler in der Region“, sagt der dritte Bürgermeister der Gemeinde. Ausgerechnet in dieser Sichtachse soll jetzt ein 35 Meter hoher Mobilfunkmast entstehen. Mitten in der ländlichen Idylle, für Kreuzer unvorstellbar.

