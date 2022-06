Rieden-Treffen: Das ganz Dorf hilft zusammen – und feiert

Internationale Gäste zelebrieren beim traditionellen Rieden-Treffen die Namensgleichheit ihrer Gemeinden. Bei der Veranstaltung zeigen die Riedener ihre Fitness.

19.06.2022 | Stand: 16:28 Uhr

Internationale Gäste trafen sich am vergangenen Wochenende in Rieden, um gemeinsam zu feiern. Aber auch die sportliche Fitness der Teilnehmenden wurde beim 26. Rieden-Treffen auf die Probe gestellt. Gefeiert wurde zusammen mit dem Musikverein Rieden, der nach coronabedingter Zwangspause wieder zum Stadlfest einlud. Sieben Gemeinden mit dem Ortsnamen Rieden aus Deutschland und der Schweiz treffen sich seit 45 Jahren im zweijährigem Rhythmus.

Rieden bei Kaufbeuren richtete nun zum vierten Mal ein solches Treffen aus. Das Sportplatzgelände wurde dafür am vergangenen Wochenende zum Festplatz umfunktioniert. Ein originell gestalteter Biergarten, eine Hüpfburg, das Festzelt, Grill, Getränke und schattenspendende „Oasen“ ließen keine Langeweile aufkommen.

Papierflieger-Wettbewerb als Höhepunkt der Dorfolympiade beim Rieden-Treff

Highlight der Dorfolympiade, bei der Teams der verschiedenen Gemeinden gegeneinander antraten, war der Teleskoplader „Manitu“. Auf seiner Arbeitsplattform hievte er sieben wagemutige Frauen und Männer in eine Höhe von 21 Metern, damit diese aus Papier gefaltete Flieger auf die unten wartenden Teams werfen konnten. Gebannt verfolgten die Zuschauerinnen und Zuschauer, ob der Flug gelungen war oder nicht. Der ausgelassene Beifall war den Fliegern aus dem ersten Teil des Team-Wettbewerbs jedenfalls gewiss.

Für Live-Musik war das ganze Wochenende gesorgt: Denn das Rieden-Treffen fand im Rahmen des Stadlfestes des Musikvereins Rieden statt. Bild: Harald Langer

Der Abend des eigentlichen Haupttags wurde mit einem Sternmarsch der Musikkapellen Guggenmusi aus der Schweiz und Kapellen aus Rieden am Forggensee, aus Mauerstetten, Frankenhofen sowie Baisweil abgeschlossen und endete im Musikantenstadl des örtlichen Musikvereins.

Riedens Bürgermeisterin stolz auf Zusammenhalt bei der Organisation

Auch die Gemeinderäte und Bürgermeisterin Inge Weiß waren beim Festwochenende dabei. Letztere outete sich als Fan der Rieden-Treffen. Vor allem die persönlichen Verbindungen und Beziehungen, die so geschaffen würden, schätzt die Bürgermeisterin sehr. Die Organisation solcher Veranstaltungen sei aufwendig und herausfordernd. „Und da geht es nur zusammen“, meinte sie.

Weiß sei stolz auf die Gemeinschaftsleistung quasi aller Ortsvereine. Das beweise, dass das ganze Dorf hinter der Aktion steht, freute sich die Rathauschefin. Ausrichter des Spektakels war der Verein „Wasserbüffel“. Dessen Vorsitzender Johannes Daser hatte zusammen mit dem neunköpfigen Festausschuss den Ablauf festgelegt und das Programm kreiert. In besonderer Weise wurde er dabei von Michael Klebs und Stefan Unsin unterstützt.

Der Ehrengast und älteste Besucher kommt aus der Schweiz

Als Ehrengäste nahmen Arnold Stümpfli von der „Sonnenterrasse der Ostschweiz“ und Peter Reuter aus Rieden in der Eifel an der Ostallgäuer Veranstaltung teil. Letzterer hat noch kein Rieden-Treff versäumt. Stümpfli seinerseits ist mit seine stolzen 92 Lebensjahren der älteste Besucher. Er sei mit Leib und Seele ein 100-prozentiger Riedener. Diese Einstellung dokumentierte er auch mit einem entsprechenden Outfit und hatte wohl in Anzug und Schlips gekleidet ein Alleinstellungsmerkmal. Beide Teilnehmer wurden vor der Heimreise jeweils mit einem Krug und eingravierter Riedenhymne geehrt.

