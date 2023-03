Riesenspiel trotz klarer Niederlage - DJK zeigt klasse Leistung

Mit einer Acht-Mann-Rotation wehren sich die Basketballer der DJK Kaufbeuren lange gegen das Überteam der Liga, der BG Illertal. Erst im letzten Viertel geht der DJK die Puste aus.

08.03.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Die erneut ersatzgeschwächte DJK Kaufbeuren hat die Überraschung beim ungeschlagenen Tabellenführer BG Illertal trotz eines überzeugenden Auftritts deutlich verpasst. Der Bezirksoberligist unterlag beim haushohen Titelfavoriten mit 60:88 (40:45). „Auch wenn es das Ergebnis nicht aussagt, war das eine der besten Leistungen dieser Saison“, sagte DJK-Trainer Isidoro Peronace. „Wie wir über drei Viertel mit acht Leuten gegen diese Topmannschaft auswärts dagegengehalten haben, macht mich sehr stolz.“

Emre Özer und Willi Dressler fallen kurzfristig aus

Leider seien in der Schlussphase die Kräfte vollends geschwunden und die Niederlage damit viel zu hoch ausgefallen. „Aber über weite Strecken war das schöner Team-Basketball und eine sehr mutige und beherzte Vorstellung gegen das Überteam der Liga.“ Mit Emre Özer und Willi Dressler fielen erneut zwei Stammkräfte bei den Kaufbeurern erkrankt aus, was die maximal schwierige Aufgabe beim Aufsteiger mit Heimspielstätte in Vöhringen nicht einfacher machte.

BG Illertal auf Mission

Bei der BG Illertal läuft seit der vergangenen Saison ein finanzkräftiges „Projekt“, das mehrere Durchmärsche bis in die basketballerische Hochklassigkeit zum Plan hat und bislang auch entsprechend aufgeht. Dennoch tat sich die hochkarätig und in voller Stärke besetzten Gastgeber gegen die DJK von Beginn an schwer.

Dominik Titz überzeugt erneut

Nach dem ersten Viertel hielten die Kaufbeurer den übermächtigen Gegner mit 22:24 in Schach. Auch zur Halbzeit waren sie beim Stand von 40:45 noch absolut im Soll. Mit 27 Zählern glänzte vor allem DJK-Aufbauspieler Dominik Titz wie schon in der Vorwoche gegen Buchloe und war bester Werfer der Partie. „Wir haben extrem gutes Teamplay bis in die Schlussminuten gezeigt und uns von der statistischen Überlegenheit des Gegners nie wirklich beeindrucken lassen“, sagte der 25-jährige Kaufbeurer.

Nur neun Punkte vor dem letzten Abschnitt

So hätten die DJK’ler die Fehler der Illertaler über drei Viertel hinweg konsequent ausgenutzt und bestraft. Leider habe man dann eben am Ende nicht die Puste gehabt, um das Spiel noch enger zu gestalten. Beim Stand von 56:65 aus Kaufbeurer Sicht ging es in den Schlussabschnitt, in dem die dezimierten Gäste dann allerdings einbrachen und nach großem Kampf doch noch eine herbe 60:88-Klatsche hinnehmen mussten.

Kein Vorwurf an das Team

„Wie gesagt: viel zu hoch, für das, was wir abgeliefert haben. Und dass zu acht am Ende die Luft fehlt, kann man den Jungs natürlich nicht vorwerfen, sie haben alles reingeworfen“, bilanzierte Peronace. Vier Spieltage vor Saisonende rangiert seine Mannschaft weiterhin als Vierter mit Tuchfühlung zu den Top Drei, was auch dem vom Coach jüngst ausgegebenen Ziel dieser Spielzeit entsprechen würde.

Für die DJK Kaufbeuren spielten (Punkte): Titz (27), Beinhofer, Susock (je 10), Smith (7), Kaczmarek, Taltakaev (je 3), Bayar, Denninger.

Am Samstag kommt der Verfolger nach Kaufbeuren

Für eine Platzierung unter den ersten Drei der Bezirksoberliga sollten aber nach Möglichkeit noch vier Siege her in den verbleibenden Partien – gerade gegen die direkte Konkurrenz. Diese kommt etwa mit der punktgleichen BG Leitershofen/Stadtbergen 3. Der Tabellenfünfte ist nämlich am kommenden Samstag, 11. März, ab 19.30 Uhr in die Kaufbeurer Schelmenhof-Halle zu Gast bei der DJK Kaufbeuren. Peronace: „Da gibt es absolut kein Vertun: Wenn wir noch Dritter werden wollen, müssen wir dieses Heimspiel gewinnen. Basta.“