Für die Sanierung der Dreifaltigkeitskirche in Kaufbeuren wird ein riesiger Kran aufgestellt. Passanten staunen.

13.09.2022 | Stand: 16:11 Uhr

Großes Aufsehen in der Kaiser-Max-Straße: Vor der Dreifaltigkeitskirche wurde am Dienstag ein riesiger Kran aufgestellt. Damit sollen in nächster Zeit Balken in den Dachstuhl der Kirche gebracht werden. Dieser wird saniert.

Lesen Sie dazu: Dreifaltigkeitskirche wird für 1,3 Millionen Euro saniert.