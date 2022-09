Ringen am Fuße des Kaukasus - Niklas Stechele im Trainingscamp

Für Niklas Stechele läuft es derzeit schräg: Zur WM fährt er nicht, aber bei DRB-Lehrgängen ist der Kaderathlet dabei.

Für die Kaderathleten des Deutschen Ringer-Bundes war Saarbrücken die letzte Trainingsstation vor der anstehenden Weltmeisterschaft. In den vier Tagen stand auch der Westendorfer Niklas Stechele wieder täglich auf der Matte. Dabei ist der 22-jährige Freistilspezialist von Bundestrainer Jürgen Scheibe für die Titelkämpfe in Belgrad nicht nominiert worden.

Sparringspartner für WM-Teilnehmer

Es war die letzte Maßnahme für das DRB-Team im Olympiastützpunkt Rheinland-Pfalz/ Saarland. Vor Ort hatten sie ein volles Programm. Im Vordergrund standen Trainingswettkämpfe, Niklas Stechele diente dabei als wichtiger Sparringspartner für WM-Starter Horst Lehr, wobei einige Ringer schon ziemlich an ihre körperlichen Grenzen kamen.

14 Tage in Georgien

Denn vor dem Lehrgang stand auch für Stechele ein intensives Trainingslager in Georgien. Und in Dusheti, etwa eine Stunde von der Hauptstadt Tiflis entfernt, gibt es kaum Freizeitmöglichkeiten. Denn der Trainingsort liegt fast in den Bergen am Kaukasus. "Es war richtig gut, aber auch sehr hart und anstrengend“, erzählt der Westendorfer. Die Maßnahme habe schon geschlaucht. Neben den kompletten deutschen und georgischen Nationalmannschaften, waren auch Ringer aus Österreich, Griechenland und Schweiz dabei.

U23-WM noch unsicher

Eine Menge an Topleuten standen dem deutschen Team 14 Tage als Trainingspartner zur Verfügung. Während der Ostallgäuer sich dort verausgabte, war DRB-Kontrahent Horst Lehr nicht dabei. Ohnehin hat Stechele schon intensive Wochen und Monaten hinter sich, die er mit internationalen Auftritten in Madrid und Bukarest bisher krönte. Ob der 22-Jährige heuer noch seinen Höhepunkt genießen kann, steht noch nicht fest: Bundestrainer Scheibe will erst nach der WM bekannt geben, ob der Westendorfer bei der U23-WM in Spanien im Oktober antreten wird.

Ins dritte Bundesligajahr

Von daher konzentriert sich der 22-Jährige nun auf den Saisonstart am 24. September mit dem Bundesligisten SC Siegfried Kleinostheim. Stechele geht mittlerweile für die Unterfranken in seine dritte Wettkampfzeit.

