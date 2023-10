Ringer Niklas Stechele aus Westendorf bei Weltmeisterschaft dabei

Für die U23-Weltmeisterschaft in Tirana wurde der Westendorfer Niklas Stechele als einziger bayerischer Ringer nominiert. Welche Chancen er sich ausrechnet.

Von stg/Foto: Langer, Archivbild

22.10.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Für Niklas Stechele ist es der letzte große Höhepunkt in diesem Wettkampfjahr. Der 23-jährige Freistilspezialist und amtierende U23-Europameister nimmt an der U23-Weltmeisterschaft in Tirana teil. Bundestrainer Jürgen Scheibe nominierte den Westendorfer für die Titelkämpfe. Diesmal ist der Bundesligaakteur des SC Siegfried Kleinostheim sogar der einzige bayerische Teilnehmer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.