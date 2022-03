Ringer wollen Flüchtlingen in Kaufbeuren helfen

Der TSV Westendorf sammelt Spenden, um die Lebenshilfe Ostallgäu zu unterstützen. Die Einrichtung hat behindertre Menschen aus der Ukraine nach Kaufbeuren gebracht.

09.03.2022 | Stand: 16:56 Uhr

Es sind schreckliche Bilder, die derzeit Tag für Tag aus der Ukraine zu sehen sind. Seit über einer Woche herrscht bereits Krieg. Über 1,5 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer haben bereits ihr Land verlassen. Die Unterstützung und Hilfe für die Menschen sind enorm. Auch der TSV Westendorf möchte seinen Beitrag dazu leisten und ruft zusammen mit dem Bundesligaringer und Kaderathleten des Deutschen Ringer-Bundes, Christopher Kraemer, zu Spenden auf: „Wir wollen ein Zeichen setzen und hoffen auf finanzielle Unterstützung“, sagt Kraemer.

Hilfe in Rumänien

Der 26-Jährige hörte von der Hilfsaktion seines ehemaligen Cheftrainers. Klaus Prestele ist Geschäftsführer der Lebenshilfe Ostallgäu. Vor Kurzem fuhren er und Dr. Katharina Haberkorn vom Europabüro des Bezirks Schwaben in einem Kleinbus der Lebenshilfe an die rumänisch-ukrainische Grenze, um Mütter und deren Kinder mit einer geistigen Behinderung nach Kaufbeuren zu holen. Seit vielen Jahren arbeiten die Lebenshilfe und die ukrainische Organisation Dzvinochok (Glöckchen) und die Elterninitiative „Träume der besonderen Kinder“ in der westukrainischen Region Tscherniwzi eng zusammen.

Ansporn, etwas zu tun

„Klaus hat Großartiges geleistet. Ich habe mich daher in der Pflicht gesehen, hier zu helfen und etwas voranzutreiben, damit auch wir alle etwas Gutes tun können“, erklärt Kraemer. Der Vorstand des TSV Westendorf gab dafür grünes Licht.

Über das Engagement freut sich Klaus Prestele enorm: „Ich bin dem TSV Westendorf und vor allem Chris sehr dankbar, dass sie unsere ukrainische Partnerorganisation unterstützen möchten.“ Laut dem Geschäftsführer der Lebenshilfe machen Sachspenden momentan keinen Sinn. „Sie haben vor Ort Kleidung, Decken und zu Essen.“ Die rumänischen Behörden haben die Flüchtlingsunterkunft sehr gut organisiert. Prestele hatte sich vor Ort ein genaues Bild gemacht.

Geld- besser als Sachspenden

Geldspenden kommen für die bereits in Kaufbeuren eingetroffenen und untergebrachten Familien zugute. Der größere Teil der Summe wird dann in die Einrichtung vor Ort fließen, sobald sie wieder zugängig ist, denn derzeit ist sie geschlossen. Es ist nicht auszuschließen, dass aufgrund der aktuellen Situation sogar ein Auf- oder Neubau stattfinden wird, erklärt Prestele.

Wer spenden möchte, kann dies, unter dem Verwendungszweck „Ukraine“ tun. Infos dazu gibt es auf der Homepage des TSV. Über info@tsv-westendorf.de kann auch per PayPal gespendet werden.