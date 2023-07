Risotto, Valpolicella und ein Kannibale - Klaus Gebhardt (73) bei Radmarathon dabei

Klaus Gebhardt vom RC Kaufbeuren wird siebter beim Radmarathon Granfondo Alé La Merckx bei Verona. Trotz bis zu 13 Prozent Steigung hatte der 73-Jährige viel zu genießen.

12.07.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Auf den Spuren der belgischen Radsportlegende Eddy Merckx wandelte Klaus Gebhardt vom Radclub Kaufbeuren (RCK). Der 73-Jährige nahm nämlich bei der 16. Ausgabe des Granfondo Alé La Merckx teil. Das ist ein Radmarathon, der in die Berge bei Verona führt. Gebhardt packte die Aufgabe und erreichte auf Platz sieben in der Altersklasse 70 bis 74 das Ziel. Und genau das war sein Ziel: „Alle Anstrengungen sind vergessen“, meint er deshalb.

Jährlich etwa 2500 Radfahrer am Start

Das Alé La Merckx hat jährlich etwa 2500 Teilnehmer, heuer konnten diese zwischen dem 129 Kilometer langen Granfondo (2600 Höhenmeter) und dem 82 Kilometer langen Mediofondo (1450 Höhenmeter) auswählen. Beide Rennen waren auch als Europameisterschaft im Radmarathon der Europäischen Fahrradunion ausgeflaggt. Gebhardt hatte sich für den Mediofondo entschieden.

7000 Kilometer Training im Jahr

Der Physiotherapeut, bis 2021 mit eigener Praxis, fährt bereits seit 30 Jahren Radrennen – seit 2010 als Lizenzfahrer. Dabei hat er in seinen Altersklassen an Welt- und Europameisterschaften teilgenommen und war schon deutscher, bayerischer und schwäbischer Meister gewesen. Auch beim Arlberggiro und beim Dreiländergiro war er der Sieger. Dafür tritt Gebhardt auch noch ordentlich in die Pedale: „Ich trainiere vier Mal pro Woche, etwa 7000 Kilometer pro Jahr“, erzählt er. Und die Teilnahme am Mediofondo war für ihn klar: „Verona ist ein gut organisiertes Rennen. Der Start ist auf der Piazza Bra – was gibt es Schöneres“, erzählt Gebhardt.

Amarone und Valpolicella

Das Rennen war zunächst noch flach und ästhetisch ansprechend: Es ging an Adelsvillen und den Hängen mit Trauben für Weine wie Amarone und Valpolicella vorbei. Doch dann hatten die Radler keine Augen mehr für malerische Villen, denn da war er: „Der Kannibale“, benannt nach dem Spitznamen von Eddy Merckx, der alles gewinnen wollte – egal ob Sprint oder Bergwertung.

18 Kilometer langer Anstieg

Es handelt sich dabei um einen 18 Kilometer langen Anstieg mit durchschnittlich sechs bis sieben Prozent Steigung. Zwar gibt es auch flachere Abschnitte, aber auch zwei Kilometer mit neun bis 13 Prozent Steigung – das kann locker mit brutalen Stücken bei der Tour de France oder der Vuelta mithalten. Danach erwartete die Teilnehmer eine Rad-Gratwanderung: Auf einem Bergrücken gibt es Aussichten bis in das Tal des Po oder zum Apennin – in 80 Kilometern Entfernung. Dann ging es runter und rauf, bis sich die Geister scheiden – nämlich die Teilnehmer des Granfondo und des Mediofondo. Letztere fuhren dann bergab direkt nach Verona zurück. Aber 2,5 Kilometer vor dem Ende gab es noch den Schlussanstieg auf die Torricelle – benannt nach vier österreichischen Türmen, die 1837 auf einem Kamm errichtet worden sind. Gebhardt erreichte als siebter seiner Altersklasse das Ziel. „Es ist ein tolles Gefühl, sich mit anderen zu messen“, meint er dazu.

Zum Abschluss Risotto

Das Rennen war dann zwar zu Ende, aber ein Schmankerl gab es noch: „Die Teilnehmer können den sagenhaften Risotto der Köche aus Isola della Scala in der prestigeträchtigen Kulisse des Palazzo della Gran Guardia auf der Piazza Bra genießen“, schwärmten die Veranstalter. Für Gebhardt habe sich das Rennen auf jeden Fall gelohnt – wenngleich der 73-Jährige es nun etwas ruhiger angehen will: „Ich habe meine Ziele erreicht und werde aufgrund meines Alters kürzer treten.“