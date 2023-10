„Jeder trägt Geschichten in sich“ - Kulturpreis für Robert Domes

Robert Domes erhält den Kunst- und Kulturpreis der Stadt Kaufbeuren. Wofür der Schriftsteller und Journalist ausgezeichnet wurde.

20.10.2023 | Stand: 18:03 Uhr

Einer, der nicht nur durch sein literarisches Schaffen überzeugt, sondern sein Wissen auch weitergibt und damit für Nachwuchs sorgt, ist der Journalist und Schriftsteller Robert Domes. Dafür erhielt er in diesem Jahr den Kunst- und Kulturpreis der Stadt Kaufbeuren. Diese Auszeichnung wird seit über 40 Jahren an Menschen verliehen, die mit ihrer Arbeit und ihrem Engagement einen bedeutenden Beitrag zum kulturellen und künstlerischen Leben in der Region leisten und so für eine lebendige Kunst- und Kulturszene sorgen.

