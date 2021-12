Robert Domes stellt in Irsee seinen neuen Roman vor

Im Irsee gibt der Autor einen unfassenden Einblick in sein neues Werk über das NS-Opfer Alois Roth. Warum dessen Geschichte ein Geschenk ist, das auch schmerzt.

18.12.2021 | Stand: 18:30 Uhr

Diese Geschichte sei „ein Geschenk“ gewesen, schreibt Robert Domes im Nachwort seines neuen Buches „Waggon vierter Klasse“. Ein Geschenk freilich, dass erst nach insgesamt dreieinhalb Jahren des Recherchierens und Schreibens nun seit Kurzem in gedruckter Form vorliegt. Die erste öffentliche Lesung aus dem historischen Roman gab der Autor an seinem Wohnort Irsee. Im Gartensaal der Neuen Küferei des Klosters gewährte Domes vortragend und erläuternd tiefe Einblicke in die Lebensgeschichte von Alois Roth, der 1944 im Konzentrationslager Mauthausen starb. Er ging aber auch auf seine literarische Herangehensweise an den geschichtlich verbürgten Stoff ein. Organisiert hatten die Veranstaltung die Bücherei im Bürgerhaus Irsee und das Schwäbische Bildungszentrum mit Unterstützung des Deutschen Literaturfonds.