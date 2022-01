Rohbauten im Kaufbeurer Süden gammeln weiter vor sich hin

Trotz Wohnungsnot liegt eine Groß-Baustelle in Kaufbeuren seit vielen Jahren brach. Offensichtlich suchen die Eigentümer einen Käufer. Es geht um 180 Wohnungen.

19.01.2022 | Stand: 07:33 Uhr

Wohnungen sind gefragt in Kaufbeuren. Dennoch liegt ein Bauprojekt mit geplanten und genehmigten 180 Wohneinheiten an der Füssener Straße seit 2018 brach. Eigentümer ist die Maximus-Immobiliengruppe aus Bobingen. Deren Sprecher hatte Anfang 2020 gegenüber unserer Redaktion erklärt, es stünden Veränderungen innerhalb der Eigentümergesellschaft an, die einen Baufortschritt ermöglichen sollten. Passiert ist freilich nichts. Die Gesellschaft ist telefonisch nicht mehr erreichbar. Laut Baureferent Helge Carl von der Stadt werde versucht, das Objekt zu verkaufen. Der eine oder andere Interessent habe sich deshalb schon bei der Stadt gemeldet.