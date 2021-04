Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntagnachmittag im Ostallgäu: Ein Rollerfahrer stürzte in einer Kurve auf der Kreisstraße 15. Ein Traktorfahrer half ihm.

Die erste Meldung der Polizei, dass ein Rollerfahrer auf der Landstraße zwischen Untergermaringen und Ketterschwang im Ostallgäu mit einem Traktorfahrer zusammengestoßen ist, wodurch der Rollerfahrer schwer verletzt worden ist, ist dramatischer ausgefallen, als es tatsächlich passiert ist. Das Ergab eine Nachfrage unserer Redaktion bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West.

Zwischen Untergermaringen und Ketterschwang: Rollerfahrer stürzt in Kurve - Traktorfahrer eilt zu Hilfe

Demnach ist der Rollerfahrer in einer Kurve alleinbeteiligt gestürzt. Der Traktorfahrer kam zu dem Unfall dazu, war aber nicht an ihm beteiligt. Der Traktorfahrer leistete erste Hilfe. Der Rollerfahrer zog sich durch den Sturz Schürfwunden und eine Verletzung am Bein zu. Der Grad der Verletzungen ist laut Polizei noch nicht bekannt.

Der Rollerfahrer war ansprechbar und kam in ein Krankenhaus. Die Kreisstraße 15 musste für die Unfallaufnahme im Unfallbereich komplett gesperrt werden. Der Sachschaden ist noch nicht bekannt.

