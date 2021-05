Roman Ehrlich: In Irsee über den Dingen und unter Beobachtung

Nach sechs Wochen geht der „Landgastschreiber“ zurück nach Berlin. In dieser Zeit haben sich Studenten intensiv mit ihm ausgetauscht. Was sie herausfanden.

23.05.2021 | Stand: 18:30 Uhr

Die sechs Wochen, die Roman Ehrlich als „Landgastschreiber“ in Irsee zugebracht hat, gehen zu Ende, und mit dem Aufenthalt des renommierten Schriftstellers endet auch ein außergewöhnliches universitäres Projekt. Denn während seiner Zeit in der Marktgemeinde berichtete Ehrlich nicht nur regelmäßig in einem literarischen Internet-Blog über seine Eindrücke und Erlebnisse (www.landgastschreiber.de). Er tauschte sich online auch alle paar Tage mit Studenten der Universität Augsburg und der Ludwig-Maximilians-Universität München aus. Die angehenden Master der Germanistik und der Ethnologie wollten so den Prozess des künstlerischen Schreibens in einem bestimmten Umfeld besser verstehen und ergründen.

Abseits der (literarischen) Metropole

Wie berichtet, hatte Ehrlich, der aus Nordschwaben stammt, aber schon lange in Berlin lebt, im April eine Ferienwohnung in Irsee bezogen. Bewusst abseits der (literarischen) Metropole sollte er an seinen Werken schreiben, sein Tun als „Landgastschreiber“ reflektieren, vor allem aber als Forschungsobjekt für die Wissenschaft zur Verfügung stehen. „Writing under observation“, also Schreiben unter Beobachtung“ – und das in der Provinz –, das ist das Motto des innovativen Projektes. Dafür haben sich die Schwabenakademie im Kloster Irsee mit ihrer Studienleiterin Dr. Sylvia Heudecker, Dr. Günther Kronenbitter, Professor für Europäische Ethnologie an der Universität Augsburg, Dr. Klaus Wolf, Germanistik-Professor an der Universität Augsburg, und Dr. Kay Wolfinger, Germanistik-Dozent an der Ludwig-Maximilians-Universität München, zusammengetan.

"Ins kalte Wasser geworfen"

Wolfinger war es, der bereits Vorarbeiten zu einem solchen Projekt geleistet hatte und mit seinen Vorstellungen an die Schwabenakademie herangetreten war. Die Bildungseinrichtung, die etwa durch die Organisation das Allgäuer Literaturfestival auch die Schreibkunst in der Region fördern will, zeigte sich sofort aufgeschlossen, ebenso die Gemeinde Irsee. Den Machern war wichtig, dass die 20 beteiligten Studierenden selbst wichtige Akteure im Projekt sind. „Wir haben sie schon ins kalte Wasser geworfen“, berichtet Dozent Wolfinger, der jeden Freitagnachmittag während der „Landgastschreiber“-Zeit ein Online-Seminar mit den Studenten und Ehrlich geleitet hat. Dazu kam jeden Mittwoch eine „Sprechstunde“ mit dem Autor in kleineren Gruppen. Außerdem wurden bei dem Seminar Ehrlichs Blog-Einträge analysiert. Nun müssen die Studierenden ihre Erkenntnisse und Recherchen in Essays, Kurzaufsätzen und Interviews niederschreiben. Diese Ergebnisse des Projekts sollen ebenfalls im Internet veröffentlicht werden, und zwar auf den Seiten des Literaturportals Bayern. Bei der Untersuchung ging es unter anderem darum, wie Ehrlich reale Eindrücke seines Aufenthalts in Irsee literarisch spiegelt und verfremdet. So ließ er in seinen Texten etwa eine Straßenbahn vom Hauptort nach Oggenried verkehren und mischte seine Ortsbeschreibungen mit Impressionen einer Schiffsreise.

„Ein großes Experiment“

Während Ehrlichs literarische Blog-Einträge sehr aufschlussreich gewesen seien, habe er aber kaum Einblicke in sein nächstes Buchprojekt gewährt, an dem er in Irsee ebenfalls gearbeitet hat, berichtet Wolfinger. Das Projekt sei eben „ein großes Experiment“ gewesen, vor allem auch für den beobachteten Autor selbst. Dass durch den Schreibaufenthalt in der Provinz und zusätzlich den Corona-Lockdown quasi eine doppelte Laborsituation entstanden ist, habe das Vorhaben dagegen kaum beeinträchtigt. „Mein Gefühl war, dass es nicht groß anders war“, sagt Wolfinger. Zumindest bei Spaziergängen, Diensten in der Irseer Bücherei und organisierten Gesprächsterminen konnte der Autor unmittelbar in Kontakt mit der Bevölkerung treten. Weggefallen ist durch den Lockdown allerdings eine im Kloster Irsee geplante Lesung mit Ehrlich und auch die unmittelbare Begegnung zwischen Autor und Studenten. Beides soll aber, soweit des die Pandemie erlaubt, im September nachgeholt werden.

Neue literarische Werkzeuge

Während Roman Ehrlich anfangs durchaus Bedenken hatte, sich auf das Schreiben unter Beobachtung einzulassen und sich auf jeden Fall „die Möglichkeit des Scheiterns“ offenhalten wollten, zieht Wolfinger eine positive Bilanz. Alle Beteiligen hätten Pionierarbeit bei der „Entwicklung neuer literarischer Werkzeuge“ geleistet und einen tiefen Einblick in den Prozess des Schreibens gewonnen. Dies habe freilich auch an der offenen, unkomplizierten Art Ehrlichs gelegen, der 1983 geboren wurde und schon allein deshalb einen guten Draht zu den Studierenden gefunden habe. „Bei einem älteren, arrivierteren Kollegen wäre das wohl schwieriger gewesen“, vermutet der Seminarleiter. Dies könne man aber bei einem nächsten „Landgastschreiber“-Projekt auch einmal ausprobieren.

Lesen Sie auch