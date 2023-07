Rosinenbomber aus Kaufbeuren eilten Berlinern zu Hilfe

75 Jahre Berliner Luftbrücke oder warum die Kaufbeurer frei nach John F. Kennedy sagen dürfen: „Auch wir sind Berliner“. Ein Blick in die deutsche Geschichte.

Von Matthias Titje

29.06.2023 | Stand: 10:49 Uhr

Was haben die Rosinenbomber der Berliner Luftbrücke mit Kaufbeuren zu tun? Annähernd 100 Flugzeuge der 60th Troop Carrier Group, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Kaufbeuren zusammengezogen waren, flogen von Wiesbaden Airbase nach Berlin. 48 Maschinen wurden zudem nach ihrem Einsatz im Kaufbeurer Fliegerhorst generalüberholt. Am 24. Juni 1948 begann die Berlin-Blockade. Die Westalliierten mussten die drei Westsektoren Berlins über die sogenannte Luftbrücke versorgen. Dazu nutzten sie drei Korridore: von Hamburg aus, von Hannover aus und vom Rhein-Main-Gebiet aus. In dieser geschichtlich einmaligen Kraftanstrengung wurde der Westteil Berlins fast elf Monate lang versorgt. Der Kaufbeurer Fliegerhorst war zu dieser Zeit durch Teile der 80th Infantrie Division besetzt, diente als Demobilisierungseinrichtung für deutsches Wehrmaterial und den US-Streitkräften für die notwendig gewordenen Truppenreduzierung nach Kriegsende.

