Rotarier: Selbstlos dienen seit 50 Jahren

Die Kaufbeurer Rotarierinnen und Rotarier feierten zusammen mit Gästen der Service Clubs aus der näheren und weiteren Umgebung ihr 50-jähriges Bestehen. Am 22. Januar 1972 war der Club Kaufbeuren von Rotariern aus Kempten und Memmingen gegründet worden. Im Sinne der Werte von Rotary International taten sich 26 Gleichgesinnte in der Region Kaufbeuren zusammen, um soziale und kulturelle Projekte voranzubringen und Freundschaft zu pflegen. Zu den 26 Gründungsmitgliedern sind neue Freundinnen und Freunde hinzugekommen. Heute zählt der Rotary Club Kaufbeuren 54 aktive Frauen und Männer.

Zahlreiche Spenden gesammelt

In den zurückliegenden Jahren wurden zahlreiche Spenden gesammelt, um Projekte im Bereich von Frieden und Konfliktlösung, Krankheitsvorsorge und -behandlung, Gesundheitsvorsorge für Mutter und Kind, Wasser und Hygiene, Elementarbildung, Wirtschafts- und Komunalentwicklung sowie Umweltschutz zu realisieren. Musikalisch begleitet von Professor Dr. Markus Rauchenzauner und Ursula Zach, die das Duo „Two of a Kind“ bilden, führte Präsident Dr. Andreas Rhein durch das Festprogramm. In seinem Grußwort ging Oberbürgermeister Stefan Bosse auf die gute Zusammenarbeit zwischen der Stadt und den hier ansässigen Service Clubs ein und würdigte die rotarische Idee, Menschen zusammenzuführen. Gerade in Zeiten des Ukraine-Konfliktes und von Corona sei diese Vision von ungeahnter Aktualität. Er bedankte sich für die Schaffung wichtiger Infrastruktur und die Erfüllung rotarischer Ideale in Kaufbeuren.

Governor gratuliert

Governor Rainer Lipczinsky gratulierte dem RC Kaufbeuren zu seiner 50-jährigen erfolgreichen Geschichte: „Der RC Kaufbeuren gehört zu den TOP 10 Traditionsclubs im Distrikt 1841.“ Unter dem Motto des indischen Weltpräsidenten 2021/22 Shekhar Mehta „Serve to Change Lives“ appellierte der Governor an den Club, mit gemeinsamen Wertvorstellungen, gegenseitiger Wertschätzung und Vertrauen als Basis von Freundschaft und Toleranz weiter gemeinsam selbstlos zu dienen.

Nachhaltigkeit und Freiheit

Professor Dr. Jens Soentgen, Chemiker und Philosoph, wissenschaftlicher Leiter des Wissenschaftszentrums Umwelt der Universität Augsburg, hielt den Festvortrag zum Thema Nachhaltigkeit und Freiheit. Er spannte einen Bogen vom vermeintlichen Erfinder des Begriffes der Nachhaltigkeit Hanns Carl von Carlowitz zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen und appellierte unter Hinweis auf die Halbierung der Populationen wild lebender Tiere alleine während der vergangenen 50 Jahre an die intragenerationelle Solidarität der Menschheit. Mit Gedanken aus Werken von Friedrich Schelling, Adam H. Müller, Georg Hegel bis zu Sebbastiao Salgado stellte Soentgen die Verbindung von Nachhaltigkeit und Freiheit auf. Dabei gelte es, Gegenfreiheiten zu respektieren und die Freiheit künftiger Generationen zu bewahren. Der Begriff der Nachhaltigkeit findet bereits Eingang in Verfassungen verschiedener Staaten. Nicht nur Menschen und juristische Personen, sondern auch Tiere, Flüsse, Wälder und die Natur sollten mit Rechtsfähigkeit ausgestattet werden.

Auszeichnungen

Präsident Rhein und Past Präsident Rauchenzauner zeichneten schließlich verdiente Rotarierinnen und Rotarier als „Paul-Harris-Fellows“ aus: Silvia Schreier Hortig, Professor Dr. Stefan Maier und Dr. Volkmar Reschke. Sie sahen die Ehrung auch als Ermutigung, sich weiterhin im Sinne der rotarischen Idee einzubringen.

