Notdienst in Kaufbeuren: Über 100 kleine Patienten an einem Wochenende

Grippe- und RS-Virus-Erkrankungen bringen Kinderarztpraxen in Kaufbeuren und dem Ostallgäu ans Limit. Warum die Welle in diesem Jahr so heftig ausfällt.

09.12.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Unter Erkältungen und Atemwegserkrankungen leiden derzeit vor allem Kinder und Jugendliche. Schulen und Kitas werden zu Seuchenherden, die Kinderarztpraxen in Kaufbeuren und dem Ostallgäu sind voll – seit Wochen.

