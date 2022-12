Rübezahl: Herr des Riesengebirges

In Neugablonz erzählt man sich noch die zahlreiche Sagen und Märchen um den Berggeist "Rübezahl". Wie er zu diesem Spottnamen kam.

23.12.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Zu kaum einer Zeit im Jahr passen Legenden und Anekdoten so gut wie zu den Tagen vor Weihnachten. Deswegen füllen wir unseren Adventskalender heuer mit Erzählungen. Die stehen so vielleicht nicht in den Geschichtsbüchern, aber lassen Sie, liebe Leserinnen und Leser, in manches Geheimnis eintauchen.

In Neugablonz sind sie noch lebendig: Die zahlreichen Sagen und Märchen des Riesengebirges, die sich um den „Rübezahl“ genannten „Herrn der Berge“ ranken. Zum Spottnamen des Berggeistes soll es so gekommen sein: Er wollte die Königstochter Emma heiraten und hatte sie in sein unterirdisches Reich entführt. Mit Rüben, die sie in jede gewünschte Gestalt verwandeln konnte, versuchte er ihr Heimweh zu stillen.

Emma verspottete den Geist als "Rübezahl"

Doch die Rüben verwelkten. Schließlich versprach ihm Emma ihre Hand, wenn er ihr die Zahl der frischen Rüben auf seinem Feld nennen konnte, sonst musste er sie gehen lassen. Er fing sofort an zu zählen, zur Sicherheit mehrere Male, kam aber immer zu einem anderen Ergebnis. Währenddessen floh Emma auf einer zum Pferd verwandelten Zauberrübe zu ihrem Prinzen Ratibor und verspottete den Geist als „Rübezahl“. Daher wird er sehr zornig, wenn innerhalb seines Reichs dieser Spottname erwähnt wird.

Der Berggeist erscheint den Menschen der Sage nach in verschiedener Gestalt: als ungeschlachter, bärtiger Riese, als Mönch, als Bergmann, Junker, Handwerker oder Edelmann, auch in Tiergestalt oder als Baumstumpf, Stein oder Wolke. Rübezahl ist zudem der Wetterherr des Riesengebirges.

Rübezahl verwandelt erschlichenes Geld in Abfall

Gegen gute Menschen ist er meist freundlich, gerecht und hilfsbereit, lehrt sie Heilmittel und beschenkt insbesondere Arme. Wenn man ihn aber verspottet, rächt er sich schwer, etwa durch Unwetter oder indem er mutwillige Wanderer in die Irre führt. Bescheiden wirkende Geschenke des Berggeistes wie Äpfel oder Laub können durch seine Macht zu Gold werden. Von ihm von schlechten Menschen erschlichenes Geld verwandelt er jedoch oft in wertlosen Abfall.

Bisher im Adventskalender erschienen: