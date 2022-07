Rückkehr als Pfarrer: Hunderte Menschen begrüßen Markus Kraus in Friesenried

In seinem Heimatort Friesenried zelebriert Markus Kraus seinen ersten Gottesdienst als Priester. Neben vielen Wünschen gibt es auch Ratschläge.

04.07.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Um ihren Neupriester Markus Kraus willkommen zu heißen, sind am Samstag etwa 600 Menschen auf das Sportgelände in Friesenried gekommen. In seinem Heimatort zelebrierte Kraus seinen ersten Gottesdienst als Pfarrer. Eine Gruppe aus Oberegg hatte sich sogar in alter Pilgertradition zu Fuß auf den 40 Kilometer langen Weg gemacht.

Mit Freude übernahm Kraus die Rolle des Zelebranten und ließ sich auch von kurzzeitig ausgefallenen Mikrofonen oder einem zu frühen Einsatz der Blaskapelle nicht aus der Ruhe bringen. Bevor er seinen ersten Gottesdienst als Priester eröffnete, segnete er die aufwendig gestaltete Primizkerze.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Kaufbeuren informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Kaufbeuren".

Einen der Glanzpunkte der Messfeier setzte der Kaufbeurer Stadtpfarrer Bernhard Waltner mit einer motivierenden Predigt. Er fand eine zeitgemäße Sprache, um alte Traditionen, die aktuelle Kirchenproblematik und seine Erfahrungswerte zu einem Impuls für das zukünftige Wirken von Kraus werden zu lassen.

Zunächst griff Waltner eine Passage des Weihezeremoniells auf. In Augsburg mussten die Weihekandidaten eine Reihe von Fragen beantworten, um zu zeigen, ob sie für ihre neuen Aufgaben bereit sind. Waltner sagte: „Ihr habt mit eurem Leben darauf geantwortet und in deinem Primizspruch, lieber Markus, betonst du das noch einmal.“

Lesen Sie auch

Markus Kraus kehrt als Pfarrer nach Friesenried zurück Primiz

Der Primizspruch stammt aus dem Johannes-Evangelium und lautet: „Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat.“

Diese Ratschläge erhielt Neupriester Markus Kraus in Friesenried

Waltner lobte Kraus dafür, dass er trotz der sehr „sportlichen Umgebung“, die die Kirche gerade böte, in deren Dienst tritt. Der Kaufbeurer Pfarrer, dessen Vater Almhirte war, gab Kraus drei Grundweisheiten der Hirten mit auf den Weg.

Er solle immer wieder vorangehen, ohne die Bindung an die Herde zu verlieren. Und er solle sich viel Zeit für Begegnungen nehmen und vor allem für Menschen, die in Not sind. „Diese Priorität hat Jesus immer gesetzt“, ergänzte Waltner.

Friesenrieds Bürgermeister freut sich über die Primiz

Primizen seien mittlerweile fast exotische Veranstaltungen, sagte Friesenrieds Bürgermeister Bernhard Huber. Daher sei er froh, heute ein solches Fest feiern zu dürfen. „Du gehst als neuer Matrose an Bord, während die Passagiere das Boot verlassen“, sagte Huber und bezog sich damit auf die vielen Kirchenaustritte.

Landrätin Rita Maria Zinnecker überreichte einen Kirchenführer des Ostallgäus, verbunden mit der Hoffnung, dass Kraus bei der Wahl seiner künftigen Wirkungsstätten immer wieder in den Landkreis finde.

Bei dem Gottesdienst wirkten zehn Ministranten und 14 Konzelebranten mit, darunter Dekan Thomas Hatosch. Außerdem war das gesamte Priesterseminar angereist sowie weitere Ministranten aus verschiedenen Pfarreien, in denen Kraus tätig war.

Zum Abschluss des Gottesdiensts gab es großen Applaus

Die Musikkapelle und der Kirchen- und Jugendchor Friesenried gestalteten den Gottesdienst musikalisch. Die Vereine erwiesen Kraus mit sechs Fahnenabordnungen die Ehre.

Zum Schluss der Predigt gab es großen Applaus von den Gottesdienstbesuchern. Neupriester Kraus erteilte den feierlichen Primizsegen und lud die Gemeinde zu einem Festnachmittag in den Pfarrgarten ein.

Zur Person: Markus Kraus ist in Friesenried als jüngstes von drei Kindern aufgewachsen und zur Schule gegangen. Nach Ausbildung zum Lagerlogistiker und drei Jahren im Beruf holte der heute 34-Jährige das Abitur nach und studierte ab 2015 in Augsburg und Salzburg Theologie.