Rücktritt vom Rücktritt - Vizeweltmeister Peter Banholzer gibt Comeback

Stiefsohn Luis Janser schließt Debütsaison ab, Stiefvater Peter Banholzer gibt sein Comeback im Supermoto - und kündigt Neustart nächste Saison an.

04.11.2023 | Stand: 17:30 Uhr

In Oschersleben wurde das letzte Rennen in der Internationalen Deutschen Meisterschaft im Supermoto ausgetragen. Die beiden Läufe auf der Strecke mit dem langen Offroad-, aber dem engeren Onroad-Anteil waren für Luis Janser der Abschluss der diesjährigen Saison – aber sein Stiefvater Peter Banholzer sorgte nicht nur mit einem Gaststart für Furore auf und abseits der Strecke.

Achter in der Gesamtwertung

Der zwölfjährige Janser fährt heuer in der Rookie-Klasse seine Debütsaison in der IDM. Den ersten Lauf ging er hoch motiviert an – der dann aber wegen eines Unfalls vertagt wurde. Dennoch sagte Janser am zweiten Tag: „Jetzt kann es los gehen, ich bin bereit.“

Der zwölfjährige Luis Janser (vorne) beim Supermoto.

Und es zahlte sich aus, dass er Motocross-Rennen gefahren ist, denn offroad kam er sehr schnell voran. Am Ende wurde Janser siebter. Der zweite Lauf fand bald danach statt, dieses Mal wurde Janser achter. Den Rang erreichte er auch in der Gesamtwertung. Aber da er ein Rennen krankheitsbedingt komplett ausgefallen war, zeigte er sich mit dem Gesamtergebnis zufrieden.

Eigentlich nur ein Gastauftritt

Dann kam der Auftritt seines Stiefvaters: Peter Banholzer hatte seine Karriere vorige Saison beendet – als dreifacher Mannschaftsvizeweltmeister und zweifacher deutscher Vizemeister. Immerhin: Ein einmaliges Comeback um der alten Zeiten willen hatte der 26-Jährige vom AMC Kempten angekündigt. Trainiert hatte der Blonhofener Motocross, zudem ein paar Lehrgänge Supermoto gegeben. Zum Rennen in Oschersleben startete er mit einer „alten“ Maschine – die ihm sein ehemaliges Team MH Racing bereitwillig zur Verfügung gestellt hatte. Nach den Trainings stand fest: Banholzer kann es noch, zumindest für einen Platz in der vierten Startreihe reichte es locker.

"Fahrer, der seinen Sport liebt"

Zwar hatte er eine leichte Grippe und bekam auch nichts von seinen alten und neuen Konkurrenten geschenkt, dennoch landete er im ersten Lauf auf Platz elf: „Er war dennoch überrascht, wie gut er sich gehalten hat. Und jetzt war sein Kampfgeist vollends erwacht“, berichtete seine Frau Alina. Im zweiten Lauf war „deutlich später als alle anderen bremsen und früher Gas geben“ sein Motto. Mit „viel Adrenalin und Herzklopfen“ kam Banholzer als siebter ins Ziel. „So etwas schafft nur ein Fahrer, der seinen Sport liebt und eins mit seinem Motorrad wird“, meinte Gattin Alina. Danach sorgte Banholzer für den nächsten Paukenschlag: Er wird nächste Saison wieder in der IDM fahren, und zwar wieder für MH Racing.