Ruf nach Solidarität bei Mahnwache gegen den Krieg

Friedensinitiative Kaufbeuren fordert Ende des Ukraine-Krieges und sieht Waffenlieferungen skeptisch.

24.04.2022 | Stand: 17:00 Uhr

„Der Krieg wird immer mehr angeheizt. Wo ist das Ende?“, fragte Dr. Thomas Melcher bei einer Mahnwache gegen den Krieg und für Frieden am Samstag auf dem Obstmarkt. Dazu eingeladen hatte die Kaufbeurer Initiative für den Frieden, Kifias, eine freie Gruppierung von zehn Privatpersonen die sich seit etwa 40 Jahren dem Frieden verschrieben hat.

"Kathastrohe für Europa"

Sprecher Melcher bezeichnete vor 30 Zuhörerinnen und Zuhörer den Krieg als eine Katastrophe für Europa. Mit Waffen könne man ihn jedoch nicht beenden, sondern nur verlängern. Dem russischen Präsidenten Putin sollte man mit Entschlossenheit und Besonnenheit begegnen. Das fürchterliche Leid, das dieser Angriffskrieg unter Missachtung vor allem des humanitären Völkerrechts verursache, bedinge ein solidarisches Vorgehen.

"Sicherheit neu denken"

Stefan Sedlacek erläuterte das Projekt „Sicherheit neu denken“ und erläuterte, wie man eine globale Einigung erreichen könne. So sollten NATO und EU die künftige Neutralität der Ukraine vertraglich zusichern. Darüber hinaus könne man seitens der EU Russland einen einheitlichen Wirtschaftsraum vom Atlantik bis zum Pazifik vorschlagen. Es gelte, die globalisierte Welt sinnvoll zu nutzen und zu verwalten. Wenn dies nicht gelinge, nähere man sich dem Dritten Weltkrieg in Raten. Paul Meichelböck, als organisatorischer Unterstützer der Gruppe, warnte vor einer zu einseitigen Berichterstattung. Man müsse auch die Argumentation der anderen Seite erkennen, nur so sei eine „gesichtswahrende“ Lösung zu erreichen und die Gefahr eines Atomwaffenkriegs zu vermeiden.

