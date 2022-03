Rund 300 offizielle Ukraine-Flüchtlinge in Kaufbeuren

Die Stadt Kaufbeuren meldet etwa 300 Flüchtlinge aus der Ukraine, von denen über 80 minderjährig sind. Die tatsächlichen Zahlen könnten höher liegen.

23.03.2022 | Stand: 12:48 Uhr

Rund 300 offiziell erfasste Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sind inzwischen in Kaufbeuren angekommen. Diese Zahl nannte die Verwaltung Mitte der Woche, 25 weitere sollen dieser Tage der Stadt zugeteilt werden, berichtete Jugendamtsleiter Werner Maurer bei der jüngsten Sitzung des Kaufbeurer Jugendhilfeausschusses.

Unter den Angekommenen seien 84 Minderjährige, die sich jedoch in den allermeisten Fällen in Begleitung von Familienangehörigen befinden. Unbegleitete Minderjährige bildeten bei den Ukraine-Flüchtlingen die Ausnahme. Erste Anlaufstelle ist die zu diesem Zweck wieder umgestaltete Schrader-Turnhalle. Gut 200 von ihnen haben laut Mauerer in Kaufbeuren inzwischen das amtliche Meldeverfahren durchlaufen.

Kaufbeuren: Wieso die Zahl der Ukraine-Geflüchteten noch höher sein könnte

Die Gesamtzahl der Geflüchteten aus dem Kriegsgebiet, die sich in der Wertachstadt befinden, könnte aber höher liegen, da sich Menschen, die direkt zu Freunden oder Verwandten gereist und dort untergekommen sind, oft erst später bei den Behörden melden.