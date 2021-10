Menschen-Massen zieht auf den Rustikalmarkt, zum verkaufsoffenen Sonntag und zum Street-Food-Festival in Kaufbeuren. Welche Bilanz die Veranstalter ziehen.

11.10.2021 | Stand: 06:09 Uhr

War es das schöne Wetter, die Suche nach den ersten Weihnachtsgeschenken oder haben die Menschen nach Lockdowns und Corona-Einschränkungen einfach nur Lust, zu bummeln und zu ratschen? Von allem etwas, aber der Nachholbedarf hat die Menschen am Sonntag wohl ganz besonders in die Innenstadt getrieben. Der Rustikalmarkt und verkaufsoffene Sonntag in der Altstadt, das Street-Food-Festival auf dem Tänzelfestplatz zogen Abertausende an. Die Veranstalter – hoch zufrieden.