Sabrina Scharpf und Xaver Krumm zum Jahresabschluss ragen hervor

27 Teilnehmer beim Nikolausschießen der Andreas Hofer Olympiaschützen Kaufbeuren. Frauen sind prägend.

27.12.2022 | Stand: 11:30 Uhr

99 Ringe von Sabrina Scharpf und einen hervorragenden 10,0 Teiler von Xaver Krumm auf die Adlerserie waren die herausragenden Ergebnisse beim traditionellen Nikolausschießen der Andreas Hofer Olympiaschützen Kaufbeuren. Das war nach zweijähriger Coronapause mit 27 Teilnehmern gut besucht.

Sabine Nentwich siegt mit Auflage

Als weitere Sieger auf die Adlerserie gingen in der allgemeinen Jugendklasse Lena Schnieringer mit einem 73,3 Teiler und in der allgemeinen Klasse (Auflage) Sabine Nentwich mit einem 27,2 Teiler hervor. Auf der Nikolausscheibe wurden bei den Jugendlichen Lena Schnieringer (30,4 Teiler) und in der Schützenklasse Jürgen Wittek (10,7 Teiler) jeweils erste.