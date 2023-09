Was Unbekannte in Kaufbeuren mit Eiern anrichteten, ist kein kleiner Streich mehr. Unbekannte nahmen dort ein Haus ins Visier, nun ermittelt die Polizei.

01.09.2023 | Stand: 13:24 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte Häuserwände in Kaufbeuren mit Eiern beworfen und sie so beschädigt. Laut Polizeibericht nahmen die Täter ein Mehrfamilienhaus unter Beschuss. Zwei Hauswände bedeckten sie komplett mit Eiern.

So viele Eier auf Haus in Kaufbeuren geworfen, dass die Fassade beschädigt ist

Dadurch beschädigten sie die Wände. Jetzt ermittelt die Polizei Kaufbeuren und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern machen können, sich unter 08341/9330 zu melden.

