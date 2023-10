Saisonauftakt zuhause gelungen - Handballer der SG siegen

Die Handballer der SG Kaufbeuren/Neugablonz gewinnen Heimspiel in der Bezirksoberliga vor großer Kulisse – und legen auswärts nach.

05.10.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Doppelter Erfolg für die Handballer der SG Kaufbeuren/ Neugablonz in der Bezirksoberliga: Zunächst gewann sie den Heimauftakt gegen die HSG Isar-Loisach mit 38:30 (19:13), danach das Auswärtsspiel beim TV Waltenhofen mit 28:25 (14:15).

Lautstarkes Publikum

Vor einer großen und lautstarken Zuschauerkulisse empfingen am Wochenende zur besten Handballzeit die Herren die Gäste der HSG Isar-Loisach. Durch ihre vorherigen Ergebnisse gewarnt, gingen die Mannen von Trainer Christian Klöck dementsprechend vorbereitet in die Partie. Doch zunächst lief die Mannschaft einzeln und mit den jüngsten Handballern der SG ein und wurde von den Zuschauern lautstark begrüßt. Die Neuzugänge aus der eigenen Jugend – Noah Amberger, Bastian Bartel und Philipp Höhne – wurden ebenso beklatscht wie Neuzugang Nils Hipper (Tor) und Joachim Gollmitzer.

Die SG startet verhalten

Die Partie begann recht ausgeglichen, wobei die Gäste den besseren Start erwischten und nach 10 Minuten mit 6:4 in Front lagen. Doch die Kaufbeurer brauchten nicht lange und drehten den Rückstand zum 10:8 (17.). Die HSG glich zwar noch einmal, doch das war´s dann. Im folgenden bestimmten die Schmuckstädter das Geschehen. Zur Pause stand es dann 19:13 für die Heimmannschaft.

Kapitän Julian Haggenmüller überzeugt

Auch in der zweiten Hälfte änderte sich nicht mehr viel. Die SG spielte teilweise einen begeisternden Handball, der die Zuschauer immer wieder applaudieren ließ. Der Vorsprung wuchs immer weiter. Am Ende war es ein souveräner 38:30-Auftakterfolg, der Sicherheit und Selbstvertrauen gibt. Bezeichnend war, dass Kapitän Julian Haggenmüller den letzten Treffer der SG markierte. Dieser lieferte sowohl in der Abwehr wie auch im Angriff eine starke Partie ab und war mit acht Treffern zweitbester Torschütze der SG – hinter Niklas Klöck mit 10 Toren.

Die SG spielte mit: J. Klöck, Hipper (beide Tor); Amberger 1, Heil 2, R. Haggenmüller 1, Gollmitzer 3, Dreher 5, Spitschan 5, Ahic 1, Konstantin, Höhne und Bartel 3.

Schwäche bei den Freiwürfen

Viel Zeit zum verschnaufen blieben dem Team und dem Coach aber nicht, denn am Tag der Deutschen Einheit stand die nächste Auswärtsprüfung auf dem Programm. Der TV Waltenhofen war zwar mit zwei Niederlagen in die Saison gestartet, doch die Gastgeber waren nicht zu unterschätzen. Und genauso begann das Spiel auch. Beide Mannschaften schenkten sich nichts, doch die Gäste konnten aus ihren Vorteilen kein Kapital schlagen – vier Siebenmeter wurden vergeben. So war es auch kein Wunder, dass die Mannen von Trainer Klöck zur Pause mit 14:15 im Rückstand lagen.

Die Brüder Klöck glänzen

Doch in der zweiten Hälfte kam dann die erwartete Leistungssteigerung der Wertachstädter. Schnelle Tore von Christoph Dreher (8 Treffer) und dem elffachen Torschützen Niklas Klöck drehten die Partie zum 17:15 für die SG. Diese Führung gaben sie auch bis zum Schluss nicht mehr aus der Hand. Keeper Jonas Klöck entnervte nun die Gastgeber mit zahlreichen starken Paraden, während sein Bruder Verantwortung übernommen und als sicherer Schütze alle Siebenmeter in der zweiten Hälfte verwandelt hatte. Aufgrund der Leistungssteigerung war der 28:25-Auswärtssieg auch verdient.

Die SG spielte mit: J. Klöck, Hipper (Tor); Amberger 1, Heil 2, R. Haggenmüller, N. Klöck 11, Gollmitzer 1, J. Haggenmüller 3, Glas, Dreher 8, Konstantin und Höhne 2.

Schwere Aufgabe in Eichenau

Am kommenden Samstag steht beim Landesligaabsteiger Eichenauer SV die nächste Auswärtsaufgabe für die SG in der BOL auf dem Programm.

Weitere Spiele für die SG: Landesliga, weibliche C-Jugend: SG – TSV Niederraunau 26:24. Weibliche A-Jugend: SG – JSG Alpsee/Grünten 15:25. Männliche B-Jugend: TV Waltenhofen – SG 19:18. Männliche D-Jugend: Die SG holt zwei Siege gegen die JSG Alpsee/Grünten und die HSG Dietmannsried/Altusried.