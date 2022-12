Saskaler Armee in Neugablonz

Die Saskaler Armee hat zwar eine Uniform, eine Hymne und nennt sich "Armee", doch sie ist alles andere als militärisch. Was es mit den Saskalern auf sich hat.

Obwohl sie für ihre kultigen Faschingsbälle berühmt ist und sich selbst nicht übertrieben ernst nimmt, ist die Saskaler Armee kein Faschingsverein. Aber auch mit wirklich Militärischem haben sie wenig zu tun. Sie tragen Uniformen, haben eine Fahne und eine eigene Hymne sowie eine Kanone, mit der sie Salut schießen. Sie nennen sich „Armee“, sind in Regimenter unterteilt und ziehen mehrmals im Jahr ins „Manöver“.

Eine Armee zum Spaß haben

Und doch sind die Saskaler alles andere als Militaristen. Im Gegenteil: Als Mitte des Jahres 1912 im Gasthaus Zum Bären in Reichenberg (Sudetenland) ein paar Reservisten des 94. und 74. k.u.k. Infanterieregiments eine „Armee“ gründeten, um „erforderlichenfalls die Sprachgrenze bei Saskal zu verteidigen“, taten sie das mit der ausdrücklichen Absicht, das Militär zu „vrhounepipln“ und vor allem gemeinsam Spaß zu haben.

Frauen können bei den Saskalern traditionell und konservativ höchstens durch Heirat Aufnahme finden. Am Polterabend müssen sie auf die Kanone schwören, ihren lieben Ehemännern niemals die Teilnahme an den meist feuchtfröhlichen Manövern zu verwehren.

In Neugablonz wurden die Saskaler wiederbelebt

Aber da es sich bei den von jedem Regiment einmal im Jahr zu gestaltenden „Manövern“ um Ausflüge, Sonnwendfeuer, Museumsbesuche, Weihnachtsfeiern oder Filmabende und die beliebten Saskaler Bälle handelt, nehmen die Frauen daran ohnehin meist selbst teil.

Nach der Vertreibung war es eine Weile still um die Armee, bis sie 1954 von Willi Lang, dem ersten Hauptmannissimus, in Neugablonz wiederbelebt wurde. Er lenkte die Geschicke der Saskaler 40 Jahre lang. 1994 wurde er von Dr. Roland Zasche abgelöst. Zasche zog sich bereits nach 20 Jahren als zweiter Hauptmannissimus in den Saskaler Ruhestand zurück. Sein Nachfolger ist jetzt Hauptmann Atze Vorbach, traditionsgemäß ebenfalls „a klenner Dicker“, wie seine beiden Vorgänger.

