„Saustark gespielt“ - Germaringen muss trotzdem Lehrgeld zahlen

Zum Start in die Bezirksliga kassiert Aufsteiger SVO Germaringen eine unglückliche Niederlage. Die SpVgg Kaufbeuren siegt hingegen auswärts beim TSV Ottobeuren.

Mit einem Auswärtssieg und einer Heimniederlage sind die Bezirksligisten aus der Region in die Saison gestartet. Kaufbeuren gewann beim starken TSV Ottobeuren, Aufsteiger Germaringen musste gegen den Favoriten Bobingen Lehrgeld zahlen.

SpVgg Kaufbeuren: Die SVK startet erfolgreich in die neue Saison. In Ottobeuren siegte die SVK mit 2:0. Trainer Mahmut Kabak war stolz auf seine Mannschaft, zumal er auf fünf Spieler verzichten musste. „Wir haben verdient gewonnen. Positiv ist, dass wir eine große Breite in unserer Mannschaft haben“, meinte der Coach und analysierte: „Am Anfang waren wir etwas nervös, hatten Glück bei einer Ottobeurer Großchance. Das 1:0 durch Robin Conrad brachte uns Sicherheit, und wir bekamen das Spiel in Griff. In der zweiten Halbzeit hatten wir gute Möglichkeiten, das Spiel vorzeitig zu entscheiden, sind jedoch zu leichtsinnig damit umgegangen.“

Der Gegner zollt Respekt

Der frühere SVK-Spieler und jetzige Ottobeurer Trainer Michael Schmalholz sah das ähnlich: „Wir hatten am Anfang eine große Chance, in Führung zu gehen. Wer weiß, wie sich dann das Spiel entwickelt hätte. Das 0:2 mit dem Halbzeitpfiff war für uns der Genickbruch. Es war im Großen und Ganzen ein verdienter Erfolg der Kaufbeurer.“ Für die SVK geht es bereits am Mittwoch weiter: Es steht das Kreispokalspiel in der dritten Runde gegen den BSK Neugablonz an. Das Derby findet ab 18.30 statt.

SVO Germaringen: Für Bezirksligaaufsteiger Germaringen war das erste Saisonspiel gleichzeitig ein Lernprozess, denn der SVO traf dabei auf einen abgezockten Gegner, der selbst Ambitionen hat, am Ende ganz oben zu stehen. So stand es nach 16 Spielminuten bereits 2:0 für die Gäste des TSV Bobingen, ehe der SVO so richtig auf dem Platz angekommen war. „Solche Tore werden uns bei nächsten Mal nicht mehr passieren, doch danach waren wir im Spiel“, beschreibt Trainer Franz Zimmermann die weitere Entwicklung der Partie.

Fehlende Cleverness

Fabian Wörz nannte es fehlende Cleverness, doch der Kapitän ist fest davon überzeugt, dass sein Team das Potenzial dazu hat. Bereits nach der Pause sah man einen ganz anderen SVO. „Wir haben in der zweiten Halbzeit saustark gespielt, doch die beiden strittigen Zeitstrafen haben ihren Teil dazu beigetragen“, bedauert der Coach die Entscheidungen. Wäre der Anschlusstreffer durch einen Elfmeter von Peter Wahmhoff früher als in der Nachspielzeit gefallen, so hätte die Heimelf durchaus am Unentschieden gekratzt, denn in der Schlussphase war von den Gästen trotz Überzahl nicht mehr viel zu sehen. „Trotz der Niederlage können wir mit erhobenen Hauptes den Platz verlassen“, bescheinigte Zimmermann seiner Mannschaft eine gute Leistung.