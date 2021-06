"Man muss immer groß träumen": Kaufbeurerin (18) spielt in Kinofilm und SWR-Serie mit

Lilly Wiedemann aus Kaufbeuren arbeitet nicht nur an ihrer Schauspielkarriere, sie widmet sich auch der Musik. Was die 18-Jährige Schauspielern rät.

01.06.2021 | Stand: 06:21 Uhr

Im Sommer hat sie die alte Gitarre ihres Bruders wiederentdeckt, sich das Spielen selbst beigebracht. „Es wäre ein Traum, wenn ich mit der Musik Geld verdienen könnte. Aber in erster Linie mache ich es einfach, weil ich es liebe“, sagt Lilly Wiedemann. Ihre Songs schreibt die 18-Jährige selbst, mal kämen die Ideen einfach so, mal wieder nicht. Ja, das Schauspiel habe in ihrem Leben immer die Hauptrolle gespielt. Aber die Musik sei genauso eine Leidenschaft für sie, missen möchte sie beides nicht mehr.