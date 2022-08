Schläger bestellen und Kufen schleifen - die ESVK-Betreuer snd schon Stress

Für das Betreuerteam des ESV Kaufbeuren um Manfred Meier ist die Eishockeysaison schon vor dem Trainingsauftakt losgegangen. Die Arbeit fängt mit dem Wiedersehen an.

Während auf dem Eis unter dem neuen Trainer Marko Reita seit Montag kräftig für die neue Saison geschwitzt wird, wird auch hinter den Kulissen alles getan, um die Mannschaft bestmöglich zu unterstützen. Für Mannschaftsleiter Manfred Meier und sein Betreuerteam hat die Vorbereitung jedoch schon viel früher begonnen, denn bis zum Trainingsauftakt musste bereits alles organisiert und vorbereitet sein.

„Das geht mit einem Berg voll Ausrüstungsgegenständen los, die von unserem Ausrüster zuvor angeliefert werden. Dann müssen die Kabinen nach der Sommerpause auch wieder auf Vordermann gebracht werden, sodass sich die Spieler von Beginn an wohlfühlen“, beschreibt „Manni“ Meier nur einen Teil der Arbeit, der dabei von Armin Ratzesberger und Equipment-Manager Joachim Kittel unterstützt wird. „Die ersten Bestellungen für Ausrüstung und Schläger gehen schon recht zeitnah kurz nach der Vertragsunterschrift neuer Spieler an unseren Ausrüster raus, da wir nie genau wissen wie sich die Lieferzeiten entwickeln“, spricht „Magic“ Kittel über die Abläufe. Doch auch während der Saison gibt es hinter den Kulissen immer etwas zu tun. „Das geht beim Wäschewaschen los, Schlittschuhe schleifen oder kleinere Reparaturen an der Ausrüstung. Auch die Vorbereitung auf die Auswärtspartien, wo die halbe Kabine mit verpackt werden muss, müssen ganz nebenbei bewältigt werden“, sagt der Mannschaftsleiter, mit einem Dank an sein tolles Team.

Mit jedem Tag Richtung Trainingsbeginn hat sich auch die Vorfreude im Betreuerteam gesteigert. „Einfach schön, wenn man die Jungs nach der Sommerpause wieder sieht und jeder hat etwas zu erzählen“, beschreibt der langjährige Betreuer das Wiedersehen, aber auch die Spannung nach den neuen Gesichtern im Team.

Für Ratzesberger, der nun in seine zweite Saison als Betreuer beim ESV Kaufbeuren geht, waren die Tage vor dem Trainingsauftakt bereits sehr spannend, da er bis vor Kurzem noch die U18 Nationalmannschaft bei einem Turnier in Kanada als Betreuer begleiten durfte und dabei tolle Eindrücke aus der Eishockeywelt gewonnen hat. „Der Rogers Place Dome in Edmonton ist schon ein gigantisches Stadion“, schwärmt der gebürtige Österreicher in Diensten der Joker von den dortigen Bedingungen.

Vor dem ersten Eistraining in Kaufbeuren hat Marko Raita sein Team samt dem kompletten Staff auf eine erfolgreiche Saison eingestimmt. Vor allem der respektvolle Umgang untereinander ist dem neuen Trainer sehr wichtig, da man sich doch nun über einen längeren Zeitpunkt beinahe täglich begegnet.

