Prügeleien am Tänzelfest: 21-Jähriger wird gegen Scheibe gedrückt - diese bricht

In Kaufbeuren sind während des Tänzelfestes mehrere Konflikte eskaliert. Ein 21-Jähriger wurde schwer verletzt.

17.07.2022 | Stand: 11:15 Uhr

Am Samstagabend kam es an der Schloßerhalde zu einem Gerangel zwischen einem 29-Jährigen und einem 21-Jährigen. Dabei wurde der 21-Jährige gegen eine Fensterscheibe gedrückt, welche zu Bruch ging. Aufgrund der schweren Verletzungen musste er in ein Krankenhaus verbracht werden.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ereignete schlug am Kirchplatz ein 25-Jähriger auf einen 31-Jährigen ein und packte anschließend einen 30-Jährigen am Hals. Die Vorfälle wurden von einer Zivilstreife beobachtet und zur Anzeige gebracht. (Lesen Sie auch: Wir übertragen den Tänzelfest-Umzug heute für Sie live)

