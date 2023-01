Schlagkräftige Familie - der TV Neugablonz im Faustball

Faustball macht eine schwere Zeit durch. Der TV Neugablonz will dem etwas entgegensetzen. Initiaven im Verband, in Schulen und der Stadt.

27.01.2023 | Stand: 12:30 Uhr

Während die Faustballer in den Ligen demnächst auf die Zielgeraden einbiegen, will die Deutsche Faustball-Liga (DFBL) neue Wege einschlagen: Denn einerseits habe der Sport unter Corona gelitten – Zuschauer und Ehrenamtliche bleiben aus: „Wir haben eine handfeste Krise“, erklärte DFBL-Vizepräsident Torsten Woitag bei einer Krisentagung. Andererseits soll Faustball mit einer neuen Initiative Leben eingehaucht werden – auch der TV Neugablonz beteilige sich daran, erklärt Abteilungsleiter Björn Siegmund: „Ja, im Faustball tut sich tatsächlich einiges.“

TVN-Funktionäre für den Verband tätig

Die DFBL will mit einer neuen Initiative – dem „Beschluss von Fulda“ – den Sport attraktiver machen, um mehr aktive Sportler, Ehrenamtliche und Zuschauer zu gewinnen. „Natürlich sind wir als Funktionäre auch auf Ebenen außerhalb des Vereins tätig und engagieren uns bei den Umsetzungsgruppen. Diese setzen sich aus aktiven Trainern und Trainerinnen und Funktionären aus ganz Deutschland zusammen. Die Vortreffen haben bereits stattgefunden und ab Januar geht es in die konkreten Umsetzungsgruppen“, berichtet Siegmund.

Aktionen an Grundschulen

Denn auch der TVN war von der Pandemie betroffen: „Durch Corona haben wir in unserer Abteilung einige Mitglieder verloren.“ Die neue Initiative empfiehlt deshalb, Faustball in Schulen mehr vorzustellen. Doch das mache der TVN bereits, und zwar mit jährlichen Werbe- und Aktivierungsaktionen in den Neugablonzer Grundschulen, berichtet der Abteilungsleiter. Deshalb „haben wir immer wieder Kinder für unsere Nachwuchsarbeit“. Allerdings seien die Aktionen durch die Pandemie zuletzt ins Stocken geraten. „Aber Ende dieses Monats geht es wieder los“, erzählt Siegmund.

Schulsportfinale in Neugablonz

Und im Juli 2024 soll im Nationalen Faustball-Stützpunkt Neugablonz erstmals das Faustball-Schulsportfinale stattfinden. „Diesen Anlass wollen wir nutzen, auch in anderen Schulen, beispielsweise in den umliegenden Landkreisschulen, Werbeaktionen für unseren Sport zu starten.“ Zudem veranstaltet der Verein seit dem Frühjahr 2022 gemeinsam mit der Aktiven Kommune die Ballspielgruppe für Vorschulkinder. „Die teilnehmenden Kinder sollen mittelfristig in den Regeltrainingsbetrieb übernommen werden“, hofft Siegmund.

Das Alleinstellungsmerkmal der Sportart

Dem Schwund bei den Ehrenamtlichen will der TVN auch etwas entgegensetzen – vor allem ein „Alleinstellungsmerkmal der Sportart“: Die „Faustballfamilie“, die der DFBL beschwört und die Siegmund bestätigt. „Dies macht sich durch die gesamte Arbeit in der Abteilung bemerkbar. Die Mitglieder der Mannschaften treffen sich in der Regel nicht nur zum Sport, sondern es gibt auch viele gemeinsame Aktionen, die mit dem Sportbetrieb nichts zu tun haben. Gemeinschaft wird großgeschrieben. Nach den Trainings wird beispielsweise oft noch gemeinsam gegrillt. Außerdem finden Gemeinschaftsaktionen wie Hüttenfahrten oder andere Freizeitaktivitäten – oftmals auch generationsübergreifend – statt.“ Ein Beispiel dafür sei auch die Ballspielgruppe mit der Aktiven Kommune: „Die leitenden Trainer und Trainerinnen werden von den Nachwuchsspielern und Spielerinnen mit Leib und Seele unterstützt.“

Hoffnung auf den TV Kaufbeuren

Zudem hofft sich der TVN auch einen Schub durch die mögliche Zusammenführung mit dem TV Kaufbeuren: „Auch in der Fusion mit dem TVK sehen wir Chancen, unseren tollen Sport weiter bekannt zu machen.“

Aufstiegskampf in die Bundesliga für die Erste

Und nebenbei machen die Faustballer des TVN auch sportlich Werbung für den Verein: Die Zweite Männermannschaft ist Tabellenführer und will in die Landesliga aufsteigen. Und die Erste kämpft um den Aufstieg in die Bundesliga – es wäre das erste Mal für den TV Neugablonz: „Dafür läuft sogar schon die Planung, da rund 25 Faustballer das Wochenende am 25. Februar in Waibstadt zusammen verbringen möchten, um auch da die Männer I zu unterstützen“, berichtet Siegmund.