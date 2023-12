Faustballer ohne Fortune - TVN verliert in der Bundesliga

TV Neugablonz kassiert klare 1:5-Niederlage in der Faustball-Bundesliga – dabei hätte es auch enger werden können.

05.12.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Auch im sechsten Spiel gab es für Aufsteiger TV Neugablonz in der Faustball-Bundesliga Süd nichts zu holen – die Allgäuer verloren das Duell gegen den TV Waldrennach zuhause klar mir 1:5 (3:11, 7:11, 5:11, 12:10, 9:11, 9:11). „Leider hat es wieder nicht für mehr als einen Satz gereicht“, berichtet Kapitän Magnus Elstner. Dabei stand die Partie durch den Schneefall auf der Kippe: „Durch den Wintereinbruch bestand die Sorge, dass das Bundesligaspiel in Bayern beim TV Neugablonz abgesagt werden muss. Doch der Gastgeber gab grünes Licht. So machte sich der TVW auf den Weg in den Ortsteil von Kaufbeuren“, teilt der TV Waldrennach mit.

Waldrennach hat sich enorm verstärkt

Mit den Nord-Schwarzwäldern hat der TVN nur eine relativ kurze sportliche Rivalität: „Das erste Mal standen wir dem TV Waldrennach vor gut fünf Jahren gegenüber. Bis heute konnten wir diese Begegnungen leider nie für uns entscheiden – wobei die Spiele immer knapp und auf Top-Niveau waren“, erzählt Elstner. Und für seine zweite Bundesligasaison hatte sich der TVW obendrein enorm verstärkt: „Diese Saison sind Michael Ochner, Luca Egger und Weltmeister Oliver Kraut vom TV Unterhaugstett zu Waldrennach gewechselt“, berichtet Elstner. Zudem steht auch noch Europameister Carsten Scherer in den Reihen der Baden-Württemberger.

Furioser Start der Gäste

Und die Gäste legten auch gleich ganz stark los: „Uns stand eine erfahrene Topmannschaft gegenüber, die uns mit einem furiosen Start sehr schnell drei Sätze abgenommen hat“, erklärt der TVN-Kapitän. Die deutliche Führung nutzte der Waldrennacher Trainer Stefan Maier, um sein Team etwas umzukrempeln: Kai Ehrhardt rückte für Luca Egger auf die Zuspielposition, Niklas Ehrhardt kam für Kapitän und Nationalspieler Oliver Kraut ins Spiel und Markus Kraut wechselte auf den Spielschlag.

TV Neugablonz wehrt sich

Aber danach „zeigte der Gastgeber seine beste Leistung und verkürzte durch den 12:10-Erfolg auf 1:3“, lobte der TVW. Aus Neugablonzer Sicht schildert Elstner die Phase ähnlich: „Nach der Satzpause sind wir dann besser ins Spiel gekommen und die Sätze waren wieder gewohnt umkämpft. Den ersten Satz nach der Pause konnten wir sogar für uns entscheiden. Die folgenden beiden Sätze waren wieder knapp umkämpft, gingen diesmal aber leider zugunsten für Waldrennach aus, womit der Endstand 1:5 steht.“ Gäste-Zuspieler Kai Ehrhardt sah sein Team als verdienten Sieger: „Wir können heute wieder sehr zufrieden mit unserer Leistung sein. Auch nach den Wechselaktionen waren wir auf allen Positionen die bessere Mannschaft.“

Neugablonzer Publikum hat schon seinen Ruf

Dafür lobten die Gäste das Neugablonzer Publikum, auch wenn es dieses Mal wohl aufgrund des vielen Schnees nicht so zahlreich gekommen war: „Dennoch herrschte eine lautstarke Stimmung“. Auch Elstner lobt im Namen der Mannschaft nach der Vorrunde in der ersten Bundesligasaison die Heimzuschauer explizit: „Da es der letzte Heimspieltag von uns für dieses Jahr war, möchte ich mich noch mal bei allen Zuschauern und Unterstützern bedanken, die es zu uns in die Halle geschafft haben. Von allen Auswärtsmannschaften haben wir das Feedback bekommen, dass in kaum einer anderen Halle so eine Stimmung ist wie bei uns.“

Entschieden ist noch gar nichts

Und trotz der Niederlage sei die Stimmung in der Mannschaft des TV Neugablonz immer noch gut, betont der Kapitän: „Trotz des bisher bitteren Saisonverlaufs sind wir immer noch guter Dinge, in der Rückrunde Punkte zu holen – und auch der Klassenerhalt ist noch lange nicht unerreichbar.“ In der Tabelle bleibt der TVN mit null Punkten Schlusslicht. Davor steht immer noch Mit-Aufsteiger TV Waibstadt (2:10 Punkte) und der TV Schweinfurt-Oberndorf – der nach seinem Sieg über den TVW jetzt 4:8 Punkte hat.